پروژه مسکونی فراجا در سمنان کلنگ زنی شد

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با ظهر سه شنبه مراسم کلنگ زنی ۱۴۴ واحد مسکونی نیروی انتظامی در سمنان با حضور سردار رادان فرمانده انتظامی کشور و همچنین جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی در سمنان برگزار شد.

در این مراسم همچنین ۲۴ واحد مسکونی که از قبل ساخته شده بود نیز به بهره برداری رسید.

این منازل مسکونی در قالب طرح شهید سلیمانی در سراسر کشور در دست اجرا است و هدف آن هم تأمین مسکن مورد نیاز کارکنان فراجا محسوب می‌شود.

سردار رادان در مراسم کلنگ زنی این واحدهای مسکونی اعلام کرد که تا دو و نیم سال آتی کار ساخت این مجتمع‌ها به اتمام می‌رسد.

فرمانده انتظامی کشور امروز برای سخنرانی در اجلاسیه شهدای فراجا به سمنان سفر کرده است.