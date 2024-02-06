  1. استانها
  2. زنجان
۱۷ بهمن ۱۴۰۲، ۱۷:۱۲

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان زنجان خبرداد؛

اختصاص ۸۷۴۳ تن آرد خام خانه‌پز روستایی در دولت سیزدهم برای زنجان

اختصاص ۸۷۴۳ تن آرد خام خانه‌پز روستایی در دولت سیزدهم برای زنجان

زنجان-مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان زنجان گفت: ۸۷۴۳ تن آرد خام به روستاهایی که فاقد نانوایی هستند در دولت سیزدهم تامین و توزیع شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، ولی الله زمانی گفت: ۸۷۴۳ تن در قالب ۲۱۸ هزار و ۵۷۵ کیسه ۴۰ کیلوگرمی به روستاهای استان که فاقد واحد نانوایی بودند، آرد خام خانه‌پز تأمین و توزیع شده است.

زمانی با اشاره به اینکه آرد خام روستایی در دو مرحله شش ماهه اختصاص می‌یابد، گفت: تأمین و توزیع آرد خام روستایی برای حدود ۴۸۰ روستای فاقد نانوایی با جمعیت بیش از ۱۱۵ هزار نفر در سطح استان زنجان انجام شده است.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان زنجان افزود: بر اساس لیست اسامی ساکنان روستاییان که به تأیید شورای اسلامی روستا، مرکز خانه بهداشت و بخشداران مناطق استان می‌رسد، نمایندگان معتمد روستاهای استان برای تحویل و توزیع آرد خام خانه‌پز خود در دو نوبت شش ماهه اول و دوم به اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان زنجان مراجعه می‌کنند.

کد مطلب 6016808

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها