به گزارش خبرگزاری مهر، ولی الله زمانی گفت: ۸۷۴۳ تن در قالب ۲۱۸ هزار و ۵۷۵ کیسه ۴۰ کیلوگرمی به روستاهای استان که فاقد واحد نانوایی بودند، آرد خام خانه‌پز تأمین و توزیع شده است.



زمانی با اشاره به اینکه آرد خام روستایی در دو مرحله شش ماهه اختصاص می‌یابد، گفت: تأمین و توزیع آرد خام روستایی برای حدود ۴۸۰ روستای فاقد نانوایی با جمعیت بیش از ۱۱۵ هزار نفر در سطح استان زنجان انجام شده است.



مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان زنجان افزود: بر اساس لیست اسامی ساکنان روستاییان که به تأیید شورای اسلامی روستا، مرکز خانه بهداشت و بخشداران مناطق استان می‌رسد، نمایندگان معتمد روستاهای استان برای تحویل و توزیع آرد خام خانه‌پز خود در دو نوبت شش ماهه اول و دوم به اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان زنجان مراجعه می‌کنند.