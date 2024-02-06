به گزارش خبرگزاری مهر، ولی الله زمانی گفت: ۸۷۴۳ تن در قالب ۲۱۸ هزار و ۵۷۵ کیسه ۴۰ کیلوگرمی به روستاهای استان که فاقد واحد نانوایی بودند، آرد خام خانهپز تأمین و توزیع شده است.
زمانی با اشاره به اینکه آرد خام روستایی در دو مرحله شش ماهه اختصاص مییابد، گفت: تأمین و توزیع آرد خام روستایی برای حدود ۴۸۰ روستای فاقد نانوایی با جمعیت بیش از ۱۱۵ هزار نفر در سطح استان زنجان انجام شده است.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان زنجان افزود: بر اساس لیست اسامی ساکنان روستاییان که به تأیید شورای اسلامی روستا، مرکز خانه بهداشت و بخشداران مناطق استان میرسد، نمایندگان معتمد روستاهای استان برای تحویل و توزیع آرد خام خانهپز خود در دو نوبت شش ماهه اول و دوم به اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان زنجان مراجعه میکنند.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان زنجان خبرداد؛
اختصاص ۸۷۴۳ تن آرد خام خانهپز روستایی در دولت سیزدهم برای زنجان
زنجان-مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان زنجان گفت: ۸۷۴۳ تن آرد خام به روستاهایی که فاقد نانوایی هستند در دولت سیزدهم تامین و توزیع شده است.
به گزارش خبرگزاری مهر، ولی الله زمانی گفت: ۸۷۴۳ تن در قالب ۲۱۸ هزار و ۵۷۵ کیسه ۴۰ کیلوگرمی به روستاهای استان که فاقد واحد نانوایی بودند، آرد خام خانهپز تأمین و توزیع شده است.
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