ایجاد ۳ هزار و ۳۰۰ فرصت شغلی برای مددجویان کمیته امداد در قزوین

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر ظاهری در نشست تعاملی کمیته همیاری با اصحاب رسانه که بعد از ظهر سه‌شنبه در سالن آمفی تئاتر سازمان تأمین اجتماعی برگزار شد، اظهار کرد: کمیته همیاری یکی از چندین کمیته‌هایی است در اجرای برنامه‌های دهه فجر توسط تبلیغات اسلامی ساماندهی شده و این کمیته از دستگاه‌های خدمات رسان و حمایت رسان تشکیل شده است.

مدیرکل کمیته امداد استان قزوین جهاد تبیین و امید آفرینی را از تأکیدات رهبر معظم انقلاب دانست و تاکید کرد که این نشست در راستای تحقق منویات رهبر برگزار شده است.

وی با بیان اینکه هدف کمیته امداد ترویج فرهنگ امداد، انفاق و نیکوکاری است عنوان کرد: یکی از موضوعات در کمیته امداد توانمندسازی خانواده‌های تحت پوشش است که در این خصوص جشن توانمندی سازی برای ۲ هزار و ۱۰۰ خانواده برگزار شده است.

این مسئول ابراز کرد: در سال جاری هزار و ۵۶۴ نفر از بخش مهارت آموزی برخوردار شدند و تا کنون برای ۳ هزار و ۳۰۰ نفر از نیازمندان فرصت شغلی شده است که در این راستا ه ۵۸ درصد منابع بانکی یعنی ۳۰۰ میلیارد تومان جذب شده است.

وی تشریح کرد: ۱۷۰ راه اندازی پنل انرژی خورشیدی در مناطق محروم اجرا شده است که برای هر پنل خورشیدی ۱۳۰ میلیون وام به خانواده‌ها پرداخت شده تا از این طریق بتوانیم به توانمندی خانواده‌ها کمک کنیم که در ادامه نصب پنل خورشیدی برای ۶۲۳ واحد در دستور کار ما قرار دارد.

ظاهری با تاکید بر اینکه سال گذشته در حوزه مسکن ۲۰۷ واحد را تکمیل شده است تصریح کرد: در سال جاری ۳۶۴ واحد را تکمیل و تحویل خانواده‌ها داده شد که در این خصوص شاهد رشد ۵۴ درصدی هستیم.

وی با اشاره به اینکه در حوزه تعمیرات مسکن به خانواده‌های تحت حمایت ۶ میلیارد تومان پرداخت کردیم یادآور شد: تاکنون درآمدهای مردمی ۲۶۲ میلیارد تومان درآمد مردمی بوده که نسبت به سال گذشته ۴۷ درصد رشد را شاهد هستیم.

وی ادامه داد: ۷ میلیارد در حوزه کمک به تحصیل دانش آموزان و دانشجویان تحت حمایت پرداخت شد و در این حوزه ۹ هزار و ۱۱۷ نفر از این حمایت‌ها بهره مند شدند.

وی ادامه داد: ۷۹۵ مورد جهیزیه با هزینه ۲۰ میلیارد از محل کمک‌های مردمی تهیه و بین خانواده‌های نیازمند توزیع شد.

وی در پایان صحبت‌هایش گفت: در سال جاری ۳۱ میلیارد تومان ودیعه مسکن، کمک هزینه اجاره مسکن به ۸ هزار و ۲۱۴ خانواده و ۶۱ میلیارد تومان وام کارگشایی به افراد تحت حمایت کمیته امداد پرداخت شده است.