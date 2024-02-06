میانگین مصالحه گلستانی ها در شعب شورای حل اختلاف ۴۵ درصد است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد جعفری، عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در حال حاضر تعداد ۱۲۱ شعبه و ۵۱۵ نیرو با مرکز حل اختلاف همکاری می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه میانگین مصالحه گلستانی‌ها در شعب شورای حل اختلاف بیشتر از میانگین کشوری است، افزود: آمار میانگین مصالحه در کشور ۴۳ درصد است و در استان گلستان ۴۵ درصد است.

رئیس مرکز حل اختلاف استان گلستان گفت: طی ۱۰ ماه نخست هزار و ۲۲۵ پرونده به شعب ویژه صلحی مستقر در زندان‌های گرگان و گنبد وارد شده که از این تعداد ۸۱ درصد با تلاش‌های مستمر اعضا، علما، روحانیون و گذشت طرفین پرونده‌ها سازش شد و زمینه آزادی ۲۵۷ زندانی دیون مالی غیر عمد، مهریه، نفقه و غیره را به ارمغان آورد.

وی افزود: شعب شورای حل اختلاف، تعداد ۶۱ هزار و ۱۴۲ فقره از پرونده‌ها به صورت حکمی رسیدگی شد که از این تعداد به دو هزار و ۹۳۸ فقره از پرونده‌ها معادل ۴۸ درصد اعتراض شده است و تعداد ۶۰۱ فقره نقض شد که با این ملاحظات میزان پرونده‌های نقض شده استان نسبت به کل آرای صادره معادل یک درصد است.

معاون قضائی رییس کل دادگستری استان گلستان در خصوص وضعیت ابلاغ الکترونیک، گفت: ۹۷ درصد ابلاغ‌ها در سال جاری در مرکز حل اختلاف استان گلستان به صورت الکترونیکی انجام گرفته است. که موجب صرفه جویی در هزینه‌های فرآیند دادرسی، افزایش سرعت ابلاغ، رفع اطاله دادرسی، رضایت مندی شهروندان، حفظ حریم خصوصی و آبروی افراد، زودتر ثبت شدن دادخواست‌ها و شکایت‌ها، جلو گیری از رفت و آمدهای اضافی مردم به شعب شده است.

وی یادآور شد: در سال جاری ۵۶ درصد پرونده‌های ورودی به شعب مرکز حل اختلاف استان به صورت الکترونیکی در مرکز توسعه حل اختلاف استان رسیدگی شده است.

جعفری از از شناسایی ۴۲۵ ریش سفید و متنفذ اجتماعی در سراسر استان و صدور ابلاغ صلح یار برای آنان و فعالیتشان در قالب ۵۸ هیأت صلح در استان خبر داد.

وی خاطرنشان کرد: در پویش به احترام امام رئوف می بخشم از ۵ بهمن سال گذشته تا ۱۰ خرداد امسال ۱۳ هزار و ۲۴۰ پرونده منجر به سازش، ۱۳۱ زندانی آزاد و ۳ قصاص بخشیده شد.

رئیس مرکز حل اختلاف استان گلستان گفت: در پویش به حرمت امام حسین می بخشم از تاریخ ۲۸ تیر سال گذشته تا ۱۵ شهریوری امسال چهار هزار و ۲۶۵ پرونده منجر به سازش، ۳۹ زندانی آزاد و ۵ قصاص بخشیده شد.

وی یادآور شد: به حرمت حضرت زهرا و حاج قاسم می بخشم از تاریخ ۶ آذر تا ۱۳ دی امسال سه هزار و ۴۶۳ پرونده منجر به سازش، ۹۶ زندانی آزاد و ۲ قصاص بخشیده شد.