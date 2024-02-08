«غلامعلی حداد عادل» رئیس شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی در گفتوگو با خبرنگار مهر، با اشاره به فرایند انتخاباتی این شورا، اظهار کرد: تلاش ما رسیدن به وحدت حداکثری در میان نیروهای انقلابی است؛ از همه احزاب دعوت میکنیم بیایند و گفتوگو کنیم تا به نتیجه مشخص برسیم.
وی ادامه داد: اگر احزاب، وحدت حداکثری را قبول کردند که مانعی وجود ندارد اما اگر عدهای نپذیرفتند، آنها را مجبور به وحدت نمیکنیم.
رئیس شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی گفت: امیدواریم اختلاف به جایی نرسد که به ضرر کشور تمام شود.
حداد عادل با اشاره به برنامه شورای ائتلاف در استانها برای انتخابات، تصریح کرد: در استانها، وحدت به آسانی دستیافتنی است اما در تهران، کار اندکی سخت است.
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