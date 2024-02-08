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۱۹ بهمن ۱۴۰۲، ۱۳:۱۴

حداد عادل در گفت‌وگو با مهر:

تلاش ما رسیدن به «وحدت حداکثری» در میان نیروهای انقلابی است

تلاش ما رسیدن به «وحدت حداکثری» در میان نیروهای انقلابی است

رییس شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی رویکرد این تشکل در قبال وحدت اصولگرایان برای انتخابات مجلس را تشریح کرد.

«غلامعلی حداد عادل» رئیس شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به فرایند انتخاباتی این شورا، اظهار کرد: تلاش ما رسیدن به وحدت حداکثری در میان نیروهای انقلابی است؛ از همه احزاب دعوت می‌کنیم بیایند و گفت‌وگو کنیم تا به نتیجه مشخص برسیم.

وی ادامه داد: اگر احزاب، وحدت حداکثری را قبول کردند که مانعی وجود ندارد اما اگر عده‌ای نپذیرفتند، آن‌ها را مجبور به وحدت نمی‌کنیم.

رئیس شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی گفت: امیدواریم اختلاف به جایی نرسد که به ضرر کشور تمام شود.

حداد عادل با اشاره به برنامه شورای ائتلاف در استان‌ها برای انتخابات، تصریح کرد: در استان‌ها، وحدت به آسانی دست‌یافتنی است اما در تهران، کار اندکی سخت است.

کد مطلب 6016898
نفیسه عبدالهی

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    نظرات

    • IR ۱۵:۴۹ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۹
      1 0
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      یعنی بقیه ضد انقلابند جناب انقلابی؟؟؟!!! اینگونه میخواهید مشارکت حداکثری باشد
    • IR ۱۹:۴۳ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۹
      0 0
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      انشاالله انشاالله

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