تناسب اندام مردان خطر سرطان پروستات را کاهش می دهد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از هلث دی نیوز، بر اساس گزارش اخیر محققان، افزایش سالانه ۳ درصد یا بیشتر در آمادگی قلبی با ۳۵ درصد کاهش خطر ابتلاء به سرطان پروستات مرتبط است.

دکتر «کیت بولام»، سرپرست تیم تحقیق و محقق انکولوژی ورزشی در دانشکده علوم ورزشی و سلامت سوئد، می‌گوید: «بهبود آمادگی قلبی تنفسی در مردان بالغ باید تشویق شود چراکه ممکن است خطر ابتلاء به سرطان پروستات را کاهش دهد.»

در حال حاضر شواهد خوبی در مورد مزایای فعالیت بدنی در مورد خطر کلی سرطان وجود دارد، اما به گفته محققان، ارتباط بین تناسب اندام و خطر ابتلاء به سرطان پروستات به خوبی مورد مطالعه قرار نگرفته است.

برای بررسی این موضوع، آنها سوابق نزدیک به ۵۸۰۰۰ مرد را که در پایگاه داده ملی پروفایل سلامت شغلی نگهداری می‌شد، تجزیه و تحلیل کردند.

مردانی که در این مطالعه شرکت کردند حداقل دو تست تناسب اندام قلبی انجام داده بودند که با رکاب زدن روی دوچرخه ثابت اندازه گیری می‌شد. این پایگاه اطلاعاتی همچنین شامل اطلاعات مربوط به فعالیت بدنی، سبک زندگی و شاخص توده بدنی بود.

محققان مردان را بر اساس روند تناسب اندامشان به چند گروه تقسیم کردند: آنهایی که تناسب قلبشان سالانه ۳ درصد یا بیشتر بهبود می‌یابد، بیش از ۳ درصد کاهش می‌یابد یا در طول دوره مطالعه ثابت می‌ماند.

در طی یک دوره متوسط پیگیری تقریباً هفت ساله، حدود ۶۰۰ نفر از مردان مبتلا به سرطان پروستات تشخیص داده شدند و نزدیک به ۵۰ نفر بر اثر این بیماری جان خود را از دست دادند.

به طور کلی، نتایج نشان داد، مردانی که آمادگی قلبی آنها هر سال افزایش می‌یابد، در مقایسه با افرادی که تناسب اندام آنها افزایش یا کاهش نمی‌یابد، ۲ درصد کمتر در معرض خطر ابتلاء به سرطان پروستات بودند.

همچنین آنها دریافتند مردانی که سالانه ۳ درصد یا بیشتر افزایش تناسب اندام داشتند، ۳۵ درصد کمتر از مردانی که تناسب اندامشان کاهش یافته بود، در معرض ابتلاء به سرطان پروستات بودند.

با این حال، محققان دریافتند، آمادگی قلبی از نظر آماری با خطر مرگ مردان در اثر سرطان پروستات مرتبط نیست.