روستاهای خوزستان باید به وسایل درمانی تجهیز شوند

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر حسینی محراب عصر امروز سه شنبه در آئین بهره برداری از ۲۶ طرح بهداشت و درمان دزفول با اشاره به اجرای طرح‌های بزرگ درمانی در این شهرستان عنوان کرد: این شهرستان با اجرای این طرح‌ها در حال تبدیل شدن به قطب درمانی است.

استاندار خوزستان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام افزود: دزفول مهد علما، دانشمندان است و جوانان و پزشکان این شهرستان باید منشأ اثر باشند.

وی با اشاره به خدمات رایگان بیمارستان امام حسن مجتبی (ع) دزفول به بیماران سرطانی استان خوزستان و استان‌های همجوار گفت: این خدمات در سطح کشور بی‌نظیر بوده و امید است خیران همچنان پای کار باشند.

استاندار خوزستان خواستار تداوم مساعدت نیکوکاران به بخش درمان شد و اظهار کرد: مراکز و خانه‌های بهداشت در مناطق روستایی استان باید به وسایل درمانی تجهیز شوند که امید است وزیر بهداشت توجه ویژه‌ای به استان خوزستان داشته باشد.