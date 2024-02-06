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۱۷ بهمن ۱۴۰۲، ۲۱:۰۳

استاندار خوزستان:

روستاهای خوزستان باید به وسایل درمانی تجهیز شوند

روستاهای خوزستان باید به وسایل درمانی تجهیز شوند

دزفول- استاندار خوزستان گفت: مراکز و خانه‌های بهداشت در مناطق روستایی استان باید به وسایل درمانی تجهیز شوند که امید است وزیر بهداشت توجه ویژه‌ای به استان خوزستان داشته باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر حسینی محراب عصر امروز سه شنبه در آئین بهره برداری از ۲۶ طرح بهداشت و درمان دزفول با اشاره به اجرای طرح‌های بزرگ درمانی در این شهرستان عنوان کرد: این شهرستان با اجرای این طرح‌ها در حال تبدیل شدن به قطب درمانی است.

استاندار خوزستان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام افزود: دزفول مهد علما، دانشمندان است و جوانان و پزشکان این شهرستان باید منشأ اثر باشند.

وی با اشاره به خدمات رایگان بیمارستان امام حسن مجتبی (ع) دزفول به بیماران سرطانی استان خوزستان و استان‌های همجوار گفت: این خدمات در سطح کشور بی‌نظیر بوده و امید است خیران همچنان پای کار باشند.

استاندار خوزستان خواستار تداوم مساعدت نیکوکاران به بخش درمان شد و اظهار کرد: مراکز و خانه‌های بهداشت در مناطق روستایی استان باید به وسایل درمانی تجهیز شوند که امید است وزیر بهداشت توجه ویژه‌ای به استان خوزستان داشته باشد.

کد مطلب 6016956

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    نظرات

    • US ۰۰:۰۴ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۸
      0 0
      پاسخ
      چشم همه کمبود های استان خوزستان رو اطلاع میدم پیگیری کنن
    • US ۰۰:۰۴ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۸
      0 0
      پاسخ
      چشم همه کمبود های استان خوزستان رو اطلاع میدم پیگیری کنن
    • مستاجر بیچاره IR ۰۰:۰۵ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۸
      0 0
      پاسخ
      کدام تجهیزات از چی حرف میزنید شهرستان لالی با چندین بخش هنوز برای یه سونوگرافی به شهرستان های همجوار مراجعه میکنند واقعا یه شهرستان با این همه روستا و عشایر حق یک دستگاه سونو گرافی ندارد فقط وعده بدید شعار بدید از قدیم گفتن دوصد گفته چون نیم کردار نیست

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