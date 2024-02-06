محور زنجان-طارم بازگشایی شد

محمد محمدی در گفت و گو با خبرنگار مهر، گفت: با تلاش عوامل راهداری، محور زنجان - تهم - چورزق که به علت ریزش بهمن، کولاک شدید و عدم ایمنی کافی مسدود شده بود، عصر امروز بازگشایی شد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر همه مواصلاتی استان زنجان باز و تردد در این محورها با استفاده از تجهیزات مخصوص سفر در جاده‌های برف گیر و کوهستانی در جریان است، افزود: با توجه به نامساعد بودن شرایط جوی در برخی مناطق مختلف استان به تمامی رانندگان توصیه می‌شود از ترددهای غیرضروری اجتناب و در صورت لزوم با رعایت تمامی جوانب ایمنی نسبت به تردد در این مسیرها اقدام کنند.

رییس مرکز مدیریت راه‌های استان زنجان گفت: رانندگان قبل از حرکت از مبدا برای اطلاع از وضعیت جاده‌های استان به سامانه ۱۴۱، سایت www.۱۴۱.ir یا نرم افزار موبایلی ۱۴۱ مراجعه کنند.