حجت الاسلام و السلمین مهدی اخوان صباغ در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری رویداد استانی «نوجوان آوینی» اظهار کرد: حدود ۲۰۰ نفر از پسران استان خوزستان، آخر هفته جاری در ماهشهر گردهم می آیند تا این رویداد استانی را برگزار کنیم.

وی افزود: این پسران نوجوان علاقه مند هستند که راه شهید آوینی را ادامه دهند و در زمینه تولیدات هنری مثل موشن گرافی، ویدئو، مستند کوتاه، پادکست، مصاحبه و نماهنگ می‌توانند اقدام به تولید محتوا در رویدادها و مناسبت‌های مختلف کنند.

اخوان صباغ بیان کرد: قرار است حدود ۲۰۰ پسر نوجوان در شهرستان ماهشهر حضور پیدا کنند و به صورت حرفه‌ای تولیدات هنری پیش گفته را فرا بگیرند تا در مسیر جهاد تبیین مورد استفاده قرار گیرند. در این دوره آموزشی این نوجوانان همچنین قرار است از دستاوردهای انقلاب اسلامی مثل منطقه ویژه پتروشیمی و … دیدن کنند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان خوزستان با تاکید بر اینکه یکی از بسترهای اصلی این اداره کل در زمینه جهاد تبیین و روشنگری، توجه به قشر نوجوان است، عنوان کرد: بعد از این دوره ما شبکه ای از نوجوانان مستعد و مورد آموزش قرار گرفته را داریم که در رویدادهای مختلف می‌توانند پای کار بیایند و اقدام به تولید محتوا در زمینه‌های مختلف فرهنگی در راستای جهاد تببین کنند.

اخوان صباغ گفت: استقبال از این دوره بسیار بالا بود و بیش از ۵۰۰ نوجوان علاقه مند برای شرکت در آن ثبت نام کردند ولی در نهایت ۲۰۰ نفر بعد از مصاحبه و بررسی، انتخاب شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، سید مرتضی آوینی (متولد ۲۱ شهریور ۱۳۲۶ در شهر ری – شهادت ۲۰ فروردین ۱۳۷۲ در فکه) مستندساز، عکاس، روزنامه نگار، نویسنده و نظریه پرداز «سینمای اسلامی» ایرانی بود. وی در سال ۱۳۴۴ در دانشگاه تهران در رشته معماری تحصیل کرد. در طول انقلاب ایران، آوینی فعالیت هنری خود را به عنوان کارگردان فیلم‌های مستند آغاز کرد و از فیلمسازان برجسته جنگی به شمار می‌رفت. او بیش از ۸۰ فیلم درباره جنگ ایران و عراق ساخت.