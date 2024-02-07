اجرای ۳۳۰۰ طرح کسب و کار در اردبیل

علیرضا حسین‌نژاد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: کمیته امداد مولود انقلاب است که با گذشت ۲۲ روز از پیروزی انقلاب اسلامی، در ۱۴ اسفند با فرمان امام راحل و با هدف رسیدگی به قشر ضعیف و نیازمند تأسیس شد.

وی تصریح کرد: انقلاب اسلامی با هدایت امام راحل (ره)، انقلاب محرومان و مستضعفان لقب گرفته و در این ۴۵ سال تلاش بر این بوده تا عقب‌ماندگی‌ها و محرومیت‌ها در ابعاد مختلف از بین رفته و زمینه و بستر ایجاد رفاه عمومی فراهم آید.

مدیرکل کمیته امداد استان اردبیل دیدگاه امام راحل را در فقرزدایی یادآور شد و گفت: کمیته امداد با همین رویکرد و توجه به محرومان و مستضعفان ورود پیدا کرده تا به دور از نگاه حمایتی، در حوزه معیشت و بهبود معاش سعی بر توانمندسازی و خودکفاسازی خانواده‌های تحت پوشش کند.

حسین‌نژاد افزود: در این حوزه اولین اقدام در کنار رفع نیازمندی معیشتی خانوارها، بحث استعدادسنجی و شناسایی سلائق و علائق خانواده‌ها بوده تا به تناسب آن با برگزاری دوره‌های آموزشی و مهارت‌آموزی بتوانیم این خانواده‌های تحت پوشش را مورد حمایت و پشتیبانی قرار دهیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: با رونق گرفتن کسب و کار و اشتغال مددجویان، زمینه و بستر استقلال و خودکفایی آنها فراهم آمده تا بتوانند روی پای خود بایستند.

حسین‌نژاد ارائه ۱۲۰ خدمت را در ۳۲ سرفصل از سوی کمیته امداد یادآور شد و اضافه کرد: یکی از محوری‌ترین و شاخص این خدمات کمک و مساعدت کمیته امداد به بحث توانمندسازی خانواده‌ها و راه‌اندازی کسب و کارها بوده که با پرداخت تسهیلات و منابع کم‌بهره این کار در حال انجام است.

وی بیان کرد: در دولت سیزدهم دغدغه رفع بیکاری اقشار مختلف به ویژه نیازمندان مورد توجه قرار گرفته و شاهد پرداخت تسهیلات ارزان قیمت در این حوزه هستیم که امسال با همراهی بانک‌های عامل برای سه هزار و ۳۰۰ طرح اشتغالزایی و کسب و کار مناسب بیش از ۳۴۳ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است.

مدیرکل کمیته امداد استان اردبیل گفت: مهرماه امسال جشن بزرگ خودکفایی ۲ هزار نفر از خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد انجام شد تا خروجی این کار را در استقلال و خودکفایی خانواده‌ها و اقشار نیازمند شاهد باشیم.