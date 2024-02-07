برنامه های قرآنی و دینی و اجلاس غزه در تایلند برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس مصوبه شورای سیاستگذاری نمایشگاه بین المللی قرآن و در ادامه تفاهمات همایش رسالات الله که با حضور ده کشور در هفته‌های اخیر در تهران برگزار شد، اولین نمایشگاه بزرگ قرآنی کشور تایلند با دعوت سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و با مشارکت معاونت قرآن و عترت برگزار شد.

این نمایشگاه که در سالن اجتماعات مرکز المیراث برپا شده است در بخش‌های نمایش آثار هنری، صنایع دستی، نشر مکتوب و حوزه دیجیتال و نرم افزارهای قرآنی این روزها سفیر و مبلغ فرهنگ قرآنی-ایرانی جمهوری اسلامی ایران شده و مورد بازدید دانشگاهیان، مسؤولین، مسلمانان و پیروان سایر ادیان قرار گرفت.

علیرضا معاف معاون قرآن و عترت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ضمن حضور میدانی جهت برگزاری مطلوب این نمایشگاه، قرار است با مؤسسات قرآنی و دینی این کشور بازدید و با فعالان و مدیران آن گفتگو نماید. معاف همچنین از مقبره شیخ احمد قمی بازدید و ادای احترام خواهد کرد.

ادامه سفر معاون قرآن و عترت با حضور در مرکز اسلامی تایلند و جلسه با مسؤولان این مرکز، شرکت در نماز جمعه شهر بانکوک و سخنرانی در اجلاس غزه با حضور رئیس مجلس تایلند و همچنین شرکت و سخنرانی در مراسم جشن مبعث در رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در تایلند همراه خواهد شد.