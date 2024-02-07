آمادگی هیات بازرسی تهران برای رسیدگی به تخلفات احتمالی انتخابات

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مخبریان نژاد صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مجریان انتخابات می‌بایست با کسب آموزش‌های لازم در زمان اجرای انتخابات در صورت بروز هرگونه مشکل، تصمیمات مناسبی در زمینه رفع آن اتخاذ کنند تا در روز انتخابات روند اخذ رأی از مردم به خوبی صورت پذیرد.

مخبریان نژاد افزود: خوشبختانه تمهیدات لازم از سوی دست اندرکاران پیش بینی شده تا مشکلی برای حضور پرشور مردم پای صندوق‌های رأی به وجود نیاید.

وی خاطر نشان کرد: پیشگیری از بروز تخلفات، رسیدگی و پاسخگویی به شکایات و پیگیری جرایم انتخاباتی از جمله اهداف و وظایف هیئت بازرسی انتخابات می‌باشد.

رئیس هیأت بازرسی انتخابات شهرستان تهران در پایان از آمادگی کامل این هیئت برای کنترل و بازرسی جریان انتخابات و رسیدگی به موقع و مناسب به گزارشات تخلفات احتمالی خبر داد.