حضور ۱۲ کشور خارجی برای خنثی سازی پروژه ایران هراسی

به گزارش خبرنگار مهر، هفدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته تهران به عنوان بزرگترین نمایشگاه گردشگری ایران از تاریخ ۲۳ تا ۲۶ بهمن ماه سالجاری برای اولین بار با پوشش کامل محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران در ۲۰ سالن و فضایی بالغ بر ۶۰ هزار متر مربع (۳۵ هزار متر مربع فضای مفید) برگزار میشود.
برپایی این نمایشگاه به عنوان بزرگترین رویداد نمایشگاهی گردشگری کشور در تقویم رویدادهای سازمان جهانی گردشگری (UNWTO) به صورت رسمی ثبت شده است.
رئیس سازمان جهانی گردشگری (UNWTO) دبیر کل سازمانهای بین المللی، اکو ACD و D۸ و مدیرکل امور اقتصادی OIC از مهمانان ویژه نمایشگاه امسال هستند که در مراسم افتتاحیه نیز حاضر خواهند بود. در نمایشگاه هفدهم کلیه استانهای کشور در ۹ سالن فعالان بخش خصوصی گردشگری و شرکتهای دانش بنیان در ۹ سالن بخش مشارکت کنندگان خارجی در یک سالن و فعالان گردشگری سلامت در یک سالن اختصاصی جانمایی شدهاند.
رویکرد اصلی نمایشگاه استان محور است و استانها با توجه به محورها و قطبهای گردشگری کشور محور غرب محور شمال غرب محور خزر محور خلیج فارس محور تهران و دماوند محور مرکز و زاگرس محور شرق و محور پرشیا در نمایشگاه حاضر شدهاند.
نمایشگاه مهمترین گردهمایی سالانه فعالان گردشگری و محلی برای تبلور اتحاد اقوام ایران زمین است. ۱۵۰۰ فرصت یکی دیگر از رویکردهای نمایشگاه امسال ارائه طرحهای سرمایه گذاری گردشگری است. اطلاعات بالغ سرمایه گذاری گردشگری و ۶۰۰ بسته سرمایه گذاری گردشگری در سراسر کشور احصا شده و در نمایشگاه امسال در غرفههای استانها رونمایی میشود.
نمایش ظرفیتهای مقاصد گردشگری کشور در نمایشگاه سالجاری با رویکرد برندینگ شهرها نظیر سمنان، عضو اتحادیه بین المللی شهرهای راه ابریشم یزد پایتخت گردشگری مجمع گفتگوی همکاری آسیا (ACD) در سال ۲۰۲۴» «اردبیل پایتخت گردشگری سازمان همکاری اقتصادی (ECO) در سال ۲۰۲۳» بخش دیگری از برنامههای جانبی این نمایشگاه است.
پرداختن به حوزه گردشگری سلامت نیز بخش مهمی از نمایشگاه گردشگری امسال است به نحوی که با همکاری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی بخش ویژه ای بالغ بر ۱۳۰۰ متر مربع در سالن ۳۸A به فعالان گردشگری سلامت اختصاص یافته است.
همچنین با همکاری وزارت صمت تسهیلات ویژه ای برای حضور مشارکت کنندگان خارجی در نمایشگاه امسال در نظر گرفته شده که این موضوع تاکنون منجر به حضور قطعی مشارکت کنندگان خارجی از ۱۲ کشور شامل مالزی روسیه اندونزی ونزوئلا تایلند ازبکستان، ویتنام تانزانیا سریلانکا ترکیه تاجیکستان و زیمباوه شده است که فرصت مناسبی برای افزایش تعاملات بین المللی گردشگری کشور و به تبع آن مقابله با جریانات ظالمانه ایران هراسانه است.
علاوه بر غرفه داران خارجی نمایشگاه امسال از کشورهای بازار هدف جا ایران در قالب هیأتهای رسمی کشورهای خارجی نمایندگان بخش خصوصی گردشگری و یا اهالی رسانههای تخصصی بازدیدکنندگان تخصصی (visitor) خواهد داشت.
۲۰ نفر از خبرنگاران افراد تأثیر گذار و چهرههای رسانهای خارجی در مراسم افتتاحیه حضور دارند سالی B۲B اختصاصی با مساحت ۲۰۰ متر مربع در بخش خارجی نمایشگاه با هدف گسترش مذاکرات تخصصی دوجانبه میان کسب و کارها و سایر دست اندرکاران گردشگری کشور و غرفه داران خارجی اتخاذ شده است.
مشارکت شرکتهای دانش بنیان فعال در حوزه گردشگری با هدف نمایش ظرفیتها و دستاوردهای این قبیل کسب و کارها در این دوره نمایشگاه جلب شده است.
در کنار حمایت استانداریها مشارکت بیش از ۱۵۰ شهرداری از استانهای مختلف کشور در کنار اتاقهای بازرگانی و دیگر نهادهای استانی در نمایشگاه سال جاری جلب شده است.
۱۱ همایش و برنامه تخصصی درباره زمانی نمایشگاه برگزار خواهد شد که از مهمترین آنها عبارتند از همایش ملی گردشگری سلامت در روز ۲۵ و ۲۶ بهمن از ساعت ۹ تا ۱۶ در سالن کنفرانس شماره یک.
نشست شهرداران مراکز استانهای کشور در روز ۲۴ بهمن از ساعت ۱۴ تا ۱۶ در سالن مروارید مرکز نمایشگاههای بین المللی تهران.
گردهمایی ملی راهنمایان گردشگری ۲۷ بهمن از ساعت ۹ تا ۱۲ در تالار اصفهان مرکز نمایشگاههای بین المللی تهران.
نشست سفرای مجمع کشورهای آسیایی ACD در روز ۲۴ بهمن از ساعت ۲۰ تا ۲۲ هتل استقلال تهران.
جشنواره کاراکترهای گردشگری روز ۲۴ بهمن از ساعت ۹ تا ۱۲ در سالن کنفرانس شماره یک مرکز نمایشگاههای بین المللی تهران.
همایش برندهای گردشگری خوراک روز چهارشنبه ۲۵ بهمن از ساعت ۹ تا ۱۲ در سالن مروارید مرکز نمایشگاههای بین المللی تهران.
سمپوزیوم گردشگری و سرمایه گذاری سبز در روزهای ۲۳ و ۲۴ و ۲۵ بهمن از ساعتهای ۹ تا ۱۴ در سالن سبز مرکز نمایشگاههای بین المللی تهران.
همچنین فضای ویژه ای به ۲۱ میز مختلف گردشگری موضوعی اختصاص یافته است و غرفه هر استان با تم گردشگری موضوعی ویژه همان استان در نمایشگاه حاضر خواهد بود.
۱۲ میزگرد و ۵۰ دوره آموزشی تخصصی گردشگری برای علاقه مندان و فعالان گردشگری در حاشیه نمایشگاه برگزار میشود.
نمایندگان ۲۰ دانشگاه و انجمن علمی دانشجویی حوزه گردشگری و دانش آموزان برتر و خلاق ۱۰ هنرستان این حوزه در بخش ویژه ای در این نمایشگاه حاضر خواهند بود.
اعضای ویژه ای بالغ بر ۵۰۰ متر مربع در فضای باز نمایشگاه امسال به اقامتگاههای بومگردی کشور اختصاص یافته است. همچنین فعالان گردشگری عشایری در قالب سیاه چادرهایی در فضای باز نمایشگاه مشارکت دارند.
گروههای آئینی و موسیقی استانهای مختلف کشور در فضای باز نمایشگاه برای عموم مخاطبین برنامه اجرا میکنند.
با توجه به نزدیکی زمان برگزاری نمایشگاه سالجاری (۲۳ تا ۲۶ بهمن ماه) با انتخابات مجلس شورای اسلامی، این گردهمایی بزرگ فعالان گردشگری کشور و سلسله فعالیتهای آنها در طول نمایشگاه (اعم از اجرایهای گروههای آئینی و موسیقی محلی
سایت جاذبهها و رویدادهای گردشگری مناطق مختلف کشور حضور شخصیتهای فرهنگی، هنری و ورزشی تأثیرگذار در عرفه استانها، نمایش صنایع دستی و سوغات برپایی نمادین اقامتگاههای بومی و سیاه چادرها) ما میتواند موجبات افزایش شور و نشاط اجتماعی را فراهم آورد.
مراسم افتتاحیه نمایشگاه امسال از ساعت ۸ الی ۱۱ صبح روز دوشنبه مورخ ۲۳ بهمن ماه در محل سالن اجلاس سران برگزار خواهد شد.
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