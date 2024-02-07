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۱۸ بهمن ۱۴۰۲، ۱۱:۲۶

پیام امیر سیاری به مناسبت روز نیروی هوایی ارتش

پیام امیر سیاری به مناسبت روز نیروی هوایی ارتش

امیر دریادار حبیب الله سیاری طی پیامی، روز نیروی هوایی را به فرمانده و کارکنان این نیرو تبریک گفت.

به گزارش مهر، امیر دریادار حبیب الله سیاری، معاون هماهنگ کننده ارتش طی پیامی، روز نیروی هوایی را به امیر سرتیپ خلبان حمید واحدی، فرمانده نیروی هوایی ارتش و کارکنان این نیرو تبریک گفت.

متن پیام به شرح زیر است:

همرزم ارجمند

امیر سرتیپ خلبان حمید واحدی

فرمانده محترم نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران

نوزدهم بهمن ماه؛ سالروز پیمان و بیعت تاریخی کارکنان ولایی و با بصیرت نیروی هوایی ارتش با امام و امت خداجوی و پا خاسته علیه طاغوت حماسه عظیم را در تاریخ این مرز و بوم به یادگار گذاشت. افتخاری که با پیشتازی در پیوستن به انقلاب، همراه شدن با صفوف مردم و بیعت با امام عظیم‌الشان انقلاب در کارنامه نیروی هوایی می‌درخشد. بی تردید حرکت متهوارنه نیروی هوایی در ۱۹ بهمن ۱۳۵۷ نشان سرافرازی همه ارتشیان است و نه تنها در خاطر نسل انقلاب بلکه در اذهان نسل‌های آتی این کشور نیز همیشه به عنوان یک حماسه جاویدان متجلی و منور خواهد بود.

ضمن گرامی داشت ایام الله دهه فجر و با درود و صلوات بر روح پر فتوح بنیانگذار و معمار کبیر انقلاب و ارواح طیبه شهیدان والامقام، فرارسیدن نوزدهم بهمن ماه روز نیروی هوایی و حسن تقارن آن با مبعث حضرت رسول اکرم (ص)، را به جنابعالی و آحاد همرزمان ولایی آن نیرو تبریک و تهنیت عرض می‌نمائیم و از درگاه خدای متعال، توفیق روز افزونتان را ظل توجهات حضرت ولی عصر (عج) و تحت زعامت فرماندهی معظم کل قوا حضرت امام خامنه ای (مدظله‌العالی) مسلئت می‌نمایم.

معاون هماهنگ کننده ارتش جمهوری اسلامی ایران
دریادار حبیب الله سیاری

کد مطلب 6017461

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