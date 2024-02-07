۸۳ هزار اردبیلی تحت پوشش بیمه روستایی و عشایری هستند

به گزارش خبرنگار مهر، عباس علوی پیش از ظهر چهارشنبه در نشست مطبوعاتی با اصحاب رسانه با گرامیداشت ایام‌الله دهه فجر و سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی اظهار کرد: در این ۴۵ سال خدمات ارزنده‌ای توسط دولت‌ها به قشر روستایی و عشایری ارائه شده که شاخص‌ترین آن در حوزه بهداشت و درمان و تدارک زیرساخت‌ها بوده است.

وی بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایری را مولود انقلاب دانست و تصریح کرد: بر اساس اصل ۲۹ قانون اساسی این صندوق شکل گرفته و بیش از ۱۸ سال از عمر آن سپری می‌شود.

مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر گفت: بر اساس آخرین سرشماری جامعه هدف این صندوق در استان اردبیل ۱۸۱ هزار نفر است که در این ۱۸ سال تعداد ۸۳ هزار نفر در استان اردبیل تحت پوشش این صندوق قرار گرفتند.

علوی افزود: ۴۶ درصد جامعه هدف از خدمات صندوق بهره‌مند هستند و ما هر سال سعی می‌کنیم تا آمار جمعیتی تحت پوشش خود را در این صندوق ارتقا دهیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: حداقل سن ۱۸ و حداکثر ۵۰ سال برای عضویت در این صندوق است و روستاییان به راحتی می‌توانند از سطح یک تا هشت با پرداخت مبلغ تعیین شده عضو این صندوق شوند.

علوی اضافه کرد: مبلغ پایه پرداختی روستاییان و عشایر ۷۵۰ هزار تومان و در سطح هشت سه میلیون و ۶۰ هزار تومان است که در ۲ تا چهار قسط می‌توانند سالانه این مبلغ را به حساب صندوق واریز کنند.

وی بیان کرد: ۶۹۰ نفر مستمری بگیر این صندوق در استان وجود دارد و خدمات بیمه در قالب بازنشستگی، بازماندگان و از کارافتادگان به خود افراد بیمه شده و یا خانواده‌های آنها پرداخت می‌شود.

علوی با بیان اینکه استان اردبیل جز سه استان برتر کشور در پوشش بیمه‌ای است، یادآور شد: مزایای صندوق متنوع است اما در این صندوق امکان نقل و انتقال سوابق بیمه‌ای به سه صندوق دیگر وجود دارد.

وی در ادامه سخنان خود تصریح کرد: دولت ۲ برابر مبلغ پرداختی بیمه‌شدگان، یارانه به این صندوق واریز می‌کند تا خدمات ارائه شده مناسب و مطلوب باشد.

مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر گفت: همزمان با دهه فجر ۲ خبر خوش برای بیمه‌شدگان داریم که اولین خبر مربوط به اعطای وام قرض‌الحسنه ۱۵ میلیون تومانی به مستمری بگیران در این صندوق است که به صورت قرض‌الحسنه و بدون مراجعه و یا ضامن امکان پرداخت وجود دارد.

علوی افزود: ۶ هزار و ۹۰ نفر مستمری‌بگیر سال آینده تحت پوشش بیمه تکمیلی قرار می‌گیرند تا با مبلغ نازل بتوانند از خدمات پوشش بیمه‌ای تکمیلی استفاده کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: برای حمایت از جوانی جمعیت و افزایش فرزندآوری مادران فاقد شغل دارای سه فرزند از پوشش رایگان بیمه بهره‌مند می‌شوند و در صورت تولد هر فرزند جدید ۲ سال به سوابق بیمه‌ای آنها افزوده خواهد شد.

علوی اضافه کرد: صندوق بیمه اجتماعی مولود انقلاب بوده و از سال ۸۴ فعالیت خود را آغاز کرده و برخلاف شرایط نامناسب سایر صندوق‌ها، این صندوق از نرخ پشتیبانی مناسب برخوردار است.

مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر بیان کرد: با سرمایه‌گذاری که صندوق در قالب سهام شرکت‌ها انجام داده، امیدواریم در سال‌های آینده مشکلی از بابت تأمین نیاز بازنشستگان به وجود نیاید و همچون سایر صندوق‌ها گرفتار ورشکستگی نشود.