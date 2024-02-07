به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی‌بی‌سی جهانی، تحقیقات اخیر توسط مرکز تحقیقات انرژی و هوای پاک ادعا کرده است که هند و چین که پس از تحریم نفت روسیه از طرف غرب به خریداران اصلی نفت این کشور تبدیل شده‌اند، نفت خام تحریم‌شده را به سوخت جت و گازوئیل پالایش می‌کنند و سپس دوباره آن را به کشورهای سراسر جهان، از جمله بریتانیا می‌فروشند.

صادرات مجدد نفت فرآوری شده غیرقانونی نیست و «قوانین مبدأ» شناخته شده بین المللی، کشوری را که در آن نفت خام برای مقاصد تجاری به سوخت تبدیل شده است، به عنوان کشور مبدأ تعریف می‌شود و لذا ممنوعیت انگلستان نیز می‌تواند تحریم نفت روسیه را نقض دور بزند.

این اتفاق در تضاد با ادعای لندن است که می‌گوید از سال ۲۰۲۲ تاکنون هیچ وارداتی از نفت روسیه صورت نداشته است.

آیزاک لوی، رئیس بخش سیاست و تجزیه و تحلیل انرژی اروپا-روسیه در اینباره گفت: «مشکل خلاء قانونی این این است که تقاضا برای نفت خام روسیه را افزایش می‌دهد و فروش بالاتری را از نظر حجم و همچنین افزایش قیمت آن ممکن می‌سازد».

یک تحقیق جداگانه توسط Global Witness نشان می‌دهد که سال گذشته حدود ۵.۲ میلیون بشکه فرآورده‌های نفتی تصفیه شده از نفت روسیه توسط بریتانیا وارد شده است. حدود ۴.۶ میلیون بشکه از این مقدار، به صورت سوخت جت وارد شده و در یک پرواز از هر ۲۰ پرواز بریتانیا مورد استفاده قرار گرفته است

در همین حال، CREA تخمین زد که در دوازده ماه پس از اجرایی شدن محدودیت‌های غرب بر نفت روسیه در سال ۲۰۲۲، انگلیس حدود ۵۶۹ میلیون پوند (۷۱۲.۵ میلیون دلار) محصولات نفتی حاصل از نفت خام تحریم شده روسیه را وارد کرده است