به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، شورای اروپا به بهانه همکاری شرکت‌های چین با روسیه، محدودیت‌های تجاری علیه آنها در نظر گرفت.

شورای اروپا در بیانیه‌ای مطبوعاتی اعلام کرد که اتحادیه اروپا محدودیت‌های تجاری سخت‌تری را برای شرکت‌های چینی وضع می‌کند، شرکت‌هایی که به ادعای اروپا از روسیه حمایت می‌کنند.

بر اساس بیانیه شورای اروپا، در مجموع ۲۷ نهاد جدید، که گفته می‌شود از مجتمع نظامی و صنعتی روسیه حمایت مستقیم می‌کنند، هدف محدودیت‌های جدید اروپا قرار گرفته اند.

در بخشی از بیانیه شورای اروپا آمده است که این نهادها در کشورهایی نظیر چین، هند، سریلانکا، صربستان، قزاقستان، تایلند و ترکیه مستقر هستند و به روسیه در دور زدن محدودیت‌های تجاری وضع شده علیه این کشور، مشارکت داشته اند.

بنا به بیانیه شورای اروپا، این نهادها از این پس مشمول کنترل‌های صادراتی سخت‌تر برای کالاها و فناوری‌های دارای کاربرد دوگانه، که ممکن است به بخش دفاعی و امنیتی روسیه کمک کند، خواهند شد.

پکن بارها گفته است که در مناقشه روسیه و اوکراین بی طرف است.