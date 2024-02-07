مسابقات آمادگی جسمانی بانوان محلات رشت پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات آمادگی جسمانی بانوان محلات شهرستان رشت ظهر چهارشنبه با همکاری هیأت آمادگی جسمانی شهرستان رشت و سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری رشت برگزار شد.

این دوره از مسابقات با حضور ۱۸۰ ورزشکار در ۵ رده سنی در شهرستان رشت به مدت یک روز در سالن حجاب برگزار و با معرفی نفرات برتر به کار خود خاتمه دادند.

نتایج مسابقات مسابقات آمادگی جسمانی بانوان محلات شهرستان رشت در رده سنی ۵۰ سال به بالا، لیلا بزرگی مقام اول، پروانه یکتا مقام دوم و شهناز رضوی مقام سوم را کسب کردند و در رده سنی ۴۰ تا ۵۰ سال رقیه عنایت شعار، شراره کافی و فضیه عاقلی اول تا سوم شدند.

در رده سنی سنی ۳۰ تا ۴۰ سال فاطمه بخشی پور مقام اول، زهرا حسن نژاد مقام دوم و حدیث جهانی مقام سوم را به دست آوردند.

در رده سنی ۳۰ تا ۴۰ سال مقرب زاده حسین علی در جایگاه نخست و سیده محدثه ارزیده در جایگاه دوم و فاطمه مهدی پور در جایگاه سوم ایستادند و در رده سنی زیر ۲۰ سال آناهیتا لطیف پور، رومینا رزمجو و زهرا بردبار به ترتیب در سکوی‌های اول تا سوم قرار گرفتند.

در پایان مسابقات آمادگی جسمانی بانوان محلات شهرستان رشت به نفرات اول تا سوم حکم قهرمانی و مدال اهدا شد.