به گزارش خبرگزاری مهر، در آستانه عید بزرگ مبعث و سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران، آئین رونمایی از پروژه‌های طرح تحول دیجیتال سازمان ثبت اسناد و املاک و افتتاح ۲۰ پروژه عمرانی این سازمان، صبح چهارشنبه (۱۸ بهمن) با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای برگزار شد.

طرح تحول دیجیتال سازمان ثبت اسناد و املاک از سال ۱۴۰۱ و با هدف دستیابی به «سازمان ثبت هوشمند» طراحی، برنامه‌ریزی و اجرا شد و بیش از ۷۰۰ نفر از متخصصین فنی و حوزه حرفه ثبت به عنوان بدنه اجاره‌ای طرح تحول دیجیتال ثبتی فعالیت داشتند؛ «مرکز کنترل و پایش هوشمند خدمات دیجیتال ثبتی»، «سامانه صدور و مدیریت اسناد الکترونیک» و «سکوی خدمات دیجیتال ثبتی کاتب» از جمله پروژه‌های فناورانه سازمان ثبت اسناد و املاک بودند که امروز با حضور رییس قوه قضاییه به بهره‌برداری رسیدند.

مرکز کنترل و پایش هوشمند خدمات دیجیتال ثبتی نیز در نتیجه ۱۸ ماه کار فشرده متخصصان و فعالان شرکت‌های دانش‌بنیان راه‌اندازی شد؛ آغاز به‌کار این مرکز، در سرعت انجام امور ثبتی و همچنین جلوگیری از اختلال و قطعی شبکه‌ها، تأثیر بسزایی خواهد داشت.

سکوی خدمات دیجیتال ثبتی «کاتب» به عنوان درگاه یکپارچه خدمات سازمان ثبتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که با همکاری کانون سردفتران و دفتریاران راه‌اندازی شده، در قالب‌های «نرم‌افزار کاربردی تلفن همراه»، «وبسایت جامع Kateb.ir»» و «درگاه پیامک و کد دستوری ۲۲۸۲» به مردم خدمات ارایه می‌دهد.

سامانه صدور و مدیریت اسناد الکترونیک، با هدف جایگزینی اسناد کاغذی صادره سازمان با اسناد الکترونیک راه‌اندازی شد؛ اسناد الکترونیک صادر شده توسط سامانه‌های ثبتی بعد از امضا و رمزنگاری، در یک مخزن امن، غیرقابل نفوذ و تغییر، ذخیره شده و از طریق درگاه‌های مختلف سکوی خدمات دیجیتال ثبتی کاتب، در دسترس متقاضیان است.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای طی سخنانی در آئین رونمایی از این پروژه‌های فناورانه، با بیان اینکه سازمان ثبت از جمله سازمان‌های وابسته به قوه قضاییه است که بسیاری از مردم در موضوعات مختلف با آن سر و کار دارند، گفت: این موضوع بسیار مهم است که سازمان ثبت اسناد و املاک بتواند امور مردم را امانت‌دارانه انجام دهد و اجازه ورود هیچ‌کس به حریم خصوصی افراد را ندهد.

رییس دستگاه قضا در ادامه گفت: یکی از نقش‌های مهم سازمان ثبت اسناد و املاک این است که کارهای مردم را سریع، آسان، ارزان و همراه با تکریم انجام دهد که لازمه این امر، مجهز شدن سازمان ثبت به فناوری‌های نوین است.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای عنوان کرد: سازمان ثبت اسناد و املاک از گذشته تا به امروز در حوزه استفاده حداکثری از فناوری‌های نوین، نسبت به بسیاری از دستگاه‌ها در درون عدلیه و حتی بیرون از دستگاه قضا، جزو دستگاه‌های پیشتاز بوده و در دوره کنونی نیز به این امر توجه بسیار زیادی مبذول شده است که جای تقدیر دارد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به راه‌اندازی سکوی خدمات دیجیتال ثبتی «کاتب» توسط سازمان ثبت اسناد و املاک، گفت: امیدواریم سکوی خدمات دیجیتال ثبتی «کاتب» بتواند امانت‌دارانه کارهای مردم را انجام دهد، از هرگونه سوء‌استفاده احتمالی در فرآیندهای ثبتی جلوگیری به عمل آورد و خدمات سریع، ارزان و توأم با کرامت را به مردم ارایه دهد؛ تا امروز اگر مردم در شهرهای شلوغ و پرترافیک می‌خواستند کار ثبتی انجام دهند، ناگزیر بودند ساعت‌های زیادی از روز را صرف این موضوع کنند و متحمل هزینه شوند؛ اما هم‌اکنون با آغاز خدمت‌رسانی سکوی کاتب، همه مردم می‌توانند از خانه یا دفتر کارشان، خدمات ثبتی را از طریق این سکو دریافت کنند و نیازمندی‌هایشان را برطرف سازند.

رییس قوه قضاییه همچنین در جریان رونمایی از طرح تحول دیجیتال سازمان ثبت و مرکز کنترل و پایش هوشمند خدمات دیجیتال ثبتی، خطاب به مسؤولان این سازمان، نکات و توصیه‌هایی را پیرامون مقوله «امنیت زیرساخت‌ها و سامانه‌های طراحی‌شده»، «اتخاذ پیشبینی‌های لازم برای متوقف‌نشدن خدمات‌دهی در مواقعی که سیستم‌ها دچار اختلال می‌شوند»، «اطلاع‌رسانی دقیق و ارایه آموزش‌های لازم به مردم در جهت استفاده حداکثری از سامانه‌ها» و «اتخاذ پیشبینی‌های لازم برای توسعه زیرساخت‌ها در صورت نیاز» مطرح کرد.

در ادامه، آئین افتتاح ۲۰ پروژه عمرانی سازمان ثبت، مجموعاً به مساحت بالغ بر حدود ۱۹ هزار متر مربع در استان‌ها و شهرهای مختلف کشور با حضور رییس قوه قضاییه برگزار شد.

پروژه‌های تازه تأسیس سازمان ثبت به منظور ارایه خدمات سریع‌تر و مطلوب‌تر به مردم در شهرهای الیگودرز، چگنی، پلدختر، اردبیل، پاوه، جم، بشرویه، ماهنشان، دنا، اراک، جاسک، رودان، ترکمنچای، آوج، همدان، بندرعباس، آبادان، کوهرنگ و همچنین دو واحد در تهران، می‌باشند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، پس از آئین افتتاح ۲۰ پروژه عمرانی سازمان ثبت، طی سخنانی اظهار کرد: «سازمان ثبت اسناد و املاک کشور» از جمله دستگاه‌های پیشتاز در دو مقوله «خدمت‌رسانی سریع به مردم» و «بهره‌گیری حداکثری از فناوری‌های نوین» است.

رییس قوه قضاییه با اشاره به خدمات خاصی که سازمان ثبت به دستگاه‌های دولتی و حتی خودِ دستگاه قضا ارایه می‌دهد، گفت: با افزایش سرعت و دقتِ سازمان ثبت در پاسخ به استعلامات دستگاه‌های دولتی و قوه قضاییه، پیشبرد امور اداری مردم، هر چه بیشتر، تسریع و تسهیل می‌شود.

وی تصریح کرد: یکی از دستگاه‌هایی که از خدمات و استعلامات سازمان ثبت بهره‌مند می‌شود، «سازمان امور مالیاتی» است؛ در این عرصه با خدمات سازمان ثبت، جلوی بسیاری از تخلفات در حوزه مالیات و فرارهای مالیاتی گرفته می‌شود و با افزایش وصول مالیات مواجه می‌شویم.

رییس عدلیه بیان داشت: بعضاً با یک اقدام «سازمان ثبت» و یا «سازمان بازرسی» و یا «دادگستری»، در جلوگیری از «فرارهای مالیاتی» یا جلوگیری از «تضیع اموال و حقوق دولتی» منابع درآمدی دولت افزایش چشمگیری پیدا می‌کند؛ افزایشی که چند برابر بودجه سالیانه قوه قضاییه است.

وی تصریح کرد: مهم‌ترین بخش از خدمات سازمان ثبت، خدماتی است که به مردم ارایه می‌شود؛ تعداد کثیری از مردم در طول سال به صورت مستقیم و غیرمستقیم به واحدهای ثبتی مراجعه می‌کنند؛ این مراجعان خواهان خدمات مختلفی هستند که از جمله آن‌ها می‌توان به مقوله اسناد مالکیت اشاره کرد؛ به طور کلی، مساله مالکیت املاک و اراضی برای مردم یک موضوع بسیار مهم و حائز اهمیت است که در این عرصه، سازمان ثبت در جهت تسهیل و تسریع امور مردم، بسیار نقش‌آفرین است.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی رییس سازمان ثبت و همکاران وی برای خدمت‌رسانی هر چه مطلوب‌تر به مردم در اقصی نقاط ایران اسلامی، گفت: طی ۲۸ ماهی که آقای «بابایی» مسؤولیت ریاست سازمان ثبت را بر عهده دارد بیش از ۱۰۰ سفر استانی کاری و پرثمر انجام داده و اگر بخواهیم یک مدیر میدانی را مثال بزنیم باید از او نام ببریم؛ من خبر ندارم که رییس یک سازمان و یا وزیری طی ۲۸ ماه بیش از ۱۰۰ نوبت سفر به استان‌ها و شهرستان‌های مختلف انجام داده باشد؛ این امر واقعاً قابل تقدیر است؛ از ویژگی‌های سفرهای استانی رییس سازمان ثبت غیر تشریفاتی بودن این سفرها است؛ همچنین وی در جریان سفرهای خود با مسؤولان استانی در حوزه‌های مختلف جلسات متعددی را در راستای پیشبرد امور مردم و خدمت‌رسانی مطلوب‌تر به آن‌ها برگزار می‌کند که این امر نیز بسیار حائز اهمیت و قابل قدردانی است.

رییس قوه قضاییه تاکید کرد: مهمترین نکته در جریان سفرهای استانی و به طور کلی در تمام مواقع و مواردی که با مردم مواجه می‌شویم این است که به وعده‌هایی که می‌دهیم جامه‌عمل بپوشانیم؛ این امر در افزایش امید و اعتماد مردم و ارتقای سرمایه اجتماعی نظام بسیار حائز اهمیت است.

وی تصریح کرد: باید خالصانه و صادقانه به مردم خدمت کنیم؛ پیروزی ما در خدمت‌رسانی بی‌منت و خداپسندانه به مردم است؛ باید از لحظه لحظه عمر خود برای خدمت‌رسانی به مردم و نظام اسلامی استفاده کنیم.

رییس عدلیه در بخشی از سخنان خود نیز با تبریک مبعث نبی اکرم (ص) و ایام‌الله دهه فجر، گفت: امام عظیم‌الشأن که فقیه و عالم و حکیم و عادل بودند، انقلاب بزرگی را نه تنها در ایران اسلامی بلکه در جهان به پا کردند؛ به گونه‌ای که پس از انقلاب اسلامی در ایران اتفاقات شگرفی در نقاط مختلف دنیا علیه منافع مستکبران به وقوع پیوست و این اتفاقات نشات گرفته از بعثت نبی اکرم (ص) و انقلاب اسلامی ایران بود. در همین راستا امروز شاهدیم که رژیم صهیونیستی که زمانی شعار «از نیل تا فرات» را سر می‌داد، فقط در برابر شاخه‌ای از جریان مقاومت به استیصال و درماندگی رسیده است.

پیش از سخنان رییس قوه قضاییه در این آئین، بابایی رییس سازمان ثبت طی سخنانی گفت: در در دوران «تحول و تعالی» مُنبعث از راهبردهای تحول‌آفرین بر پایه خدمت‌رسانی به‌موقع، ارزان و فراگیر، گذار از خدمت‌رسانی سنتی به مدرن با هوشمندسازی فرایندها برای مهار فساد و تسریع و تسهیل امورات در سازمان‌های ثبتی در حال نهایی شدن است.

رییس سازمان ثبت با ارایه گزارش عملکرد یک ساله دستگاه متبوع خود، بیان داشت: ارایه خدمت به ۲۰۰ دستگاه دولتی بر بستر الکترونیک با کمترین خطا نمونه کوچکی از ابتکارات فناورانه در سازمان ثبت است.

بابایی تصریح کرد: در ۱۰۷ سفر استانی طی دو سال اخیر ۷۳ پروژه عمرانی به بهره‌برداری رسید و عملیات ۸۲ پروژه عمرانی دیگر با اولویت مناطق محروم و کمتر برخوردار آغاز شده است و تا ۱۸ ماه آینده با افتتاح پروژه‌های در دست احداث، هیچ واحد استیجاری ثبتی در کشور نخواهیم داشت.

رییس سازمان ثبت افزود: با باز طراحی سامانه ثبت شرکت‌ها امکان ارئه خدمات غیر حضوری فراهم شده است و بدین ترتیب با کاهش ۸۰ درصدی مراجعه به مرکز ثبت شرکت‌ها مواجه هستیم؛ همچنین شناسایی شرکت‌های کاغذی و صوری در دستور کار قرار گرفته و بر همین مبنا ۸۱۰ هزار شرکت غیر فعال شدند.

وی با بیان اینکه با تثبیت مالکیت عرصه‌های ملی، شاهد کاهش محسوس پرونده‌های سازمان یافته تصرفات غیرقانونی اراضی هستیم، گفت: تثبیت مالکیت و صدور ۵۶ درصدی اسناد مالکیت حدنگاری مناطق شهری و حومه و شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت؛ صدور اسناد مالکیت ۹۶ درصد اراضی و املاک نیروهای مسلح تا ابتدای بهمن ماه سال جاری و هدف‌گذاری تثبیت مالکیت ۱۰۰ درصدی موقوفات کشور تا ماه‌های آینده، گواه خوبی بر جهش فعالیت‌ها در این زمینه می‌باشد به طوری که ریاست سازمان اوقاف با عنوان «دمیده شدن روح جدید در فصل مشترک همکاری دو سازمان» از آن یاد کرده است.

بابایی گفت: بعد از پیشبرد موفق اهداف حدنگاری اراضی ملی و منابع طبیعی، حدنگاری و صدور اسناد اراضی زراعی به عنوان هدف مهم سال جاری در دستور کار این سازمان قرار گرفت؛ این در حالی است که میزان صدور اسناد مالکیت حدنگاری این اراضی از ابتدا تا دی ماه سال ۱۴۰۰ حدود ۲ درصد بوده که این میزان نیز در ابتدای بهمن ماه سال جاری به ۴۵ درصد رسیده و جهش بزرگی در صدور اسناد اراضی زراعی صورت گرفته است.