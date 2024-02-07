آمریکا باید بفهمد اجازه دخالت در امور کشورها را ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد وحیدی در دیدار با مشاور وزیر کشور عراق و هیأت همراه، گفت: نماینده عراق در شورای امنیت مواضع خوبی گرفت. آمریکا باید بفهمد نمی‌تواند در کشورها دخالت کند، سوریه و یمن را بمباران و در همان حال از رژیم صهیونیستی حمایت کند.

وی ادامه داد: ما از مواضع دولت و مردم عراق برای پشتیبانی از فلسطین هم تشکر می‌کنیم. در نقطه حساس تاریخی هستیم که جهان باید مواضع امت اسلام را بشنود.

وزیر کشور درباره رویداد بزرگ اربعین حسینی در سال گذشته هم اظهار کرد: در خصوص اربعین تجارب خوبی در سال گذشته داشتیم که حاصل هماهنگی‌ها بود.

وحیدی با تقدیر از نخست وزیر و وزیر کشور عراق در این زمینه، ابراز امیدواری کرد مراسم اربعین امسال بهتر از سال گذشته برگزار شود و کمبودها را جبران کنیم.

وی با اشاره به توافق ۳۶ بندی هیأت‌های ایران و عراق بر برطرف ساختن مشکلات عبور از مرز، حمل و نقل، امکانات و خدمات بهداشتی و جاده‌ها تاکید کرد.

وزیر کشور خواستار اجرایی شدن کامل این توافق شد و یادآور شد توسعه در پایانه‌ها و تأسیسات مرزی ضروری است و همچنین خط شلمچه-بصره هم می‌تواند برای استفاده زوار مفید باشد.

وحیدی همچنین بر حمل و نقل دریایی هم تاکید کرد و گفت این اقدام و توسعه بازارچه‌های مرزی برای تحکیم روابط دو کشور و کمک به معیشت مرزنشینان اثرات مثبتی دارد.

در این نشست سید مجید میر احمدی معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور هم اظهار کرد: امروز میزبان دو هیأت اربعین و مرزی از کشور عراق بودیم.

وی با بیان اینکه در سفر قبلی به بغداد دو صورتجلسه برای اربعین امسال و مسایل مرزی تهیه شد، گفت: در جلسه امروز قرارگاه مشترک اربعین با همکاری طرف عراقی، ۳۶ بند مورد توافق قرار گرفت.

زیارت اربعین نقطه همکاری و برادری دو کشور

سپهبد سعد معن ابراهیم، مشاور امنیتی وزیر کشور عراق هم در این دیدار اظهار کرد: باعث افتخار است که با جنابعالی دیداری کنم و حامل سلام وزیر کشور عراق برای شما هستم.

وی با بیان اینکه نیت صادقانه این است که هر دو طرف می‌خواهند زیارت اربعین با آرامش و سلامتی همه زایران برگزار شود، خاطرنشان کرد: حمایت نخست وزیر عراق و وزیر کشور به هماهنگی خوبی منتهی شده است. زیارت اربعین صرف زیارت نقطۀ همکاری و برادری دو کشور است.

عمر الوایلی رییس هیأت گذرگاه‌های مرزی عراق هم با اظهار امیدواری از اینکه هماهنگی‌های بهتری در زمینه برگزاری مراسم اربعین انجام شود، گفت: در سازمان گذرگاه مرزی تلاش می‌کنیم تا خدمتگزاری به زایران و ترددها روان باشد.

وی با تاکید بر اینکه با تبادل اطلاعات و هماهنگی مشکلات را بر طرف می‌کنیم، افزود: درهای سازمان ما برای ایرانیان جهت تبادلات مرزی و زیارت باز است.