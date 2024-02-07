مهلت الصاق یا انتقال گواهی اسقاط واردکنندگان کشنده ها تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهران سالاریه اظهار کرد: با توجه به انباشت گواهی اسقاط در صفحات واردکنندگان کشنده‌ها، از چندی پیش امکان انتقال گواهی‌های اسقاط به صفحات سایر واردکنندگان فراهم شده است.

وی تصریح کرد: واردکنندگانی که قصد انتقال گواهی‌های اسقاط را دارند باید در سامانه ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده به نشانی nnhk.ir کاربری ایجاد و مدارک لازم را بارگذاری کنند.

رئیس ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده تاکید کرد: هرگونه واسطه گری گواهی اسقاط تخلف محسوب شده و با شرکت‌های متخلف برخورد شده و ارائه خدمات به آنها محدود می‌شود.

سالاریه گفت: در عین حال انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت نیز اعلام کرده است آمادگی دارد به صورت رایگان نسبت به معرفی خریداران به فروشندگان اقدام کند.

وی با اشاره به قانون ساماندهی صنعت خودرو تاکید کرد: ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده در صورت عدم وجود اسقاط به اندازه کافی، اجازه پرداخت نقدی را برای واردکنندگانی ایجاد خواهد کرد که در صفحات کاربری آنها انباشت گواهی اسقاط وجود نداشته باشد.