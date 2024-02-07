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۱۸ بهمن ۱۴۰۲، ۱۳:۳۸

بازار نفت به ۱۴ تریلیون دلار سرمایه گذاری نیاز دارد

بازار نفت به ۱۴ تریلیون دلار سرمایه گذاری نیاز دارد

دبیر کل اوپک اعلام کرد: بازار جهانی نفت ظرف مدت ۲۰ سال آینده به ۱۴ تریلیون دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر هیثم الغیس که در هفته انرژی هند در گوا صحبت کرد، اعلام کرد تقاضا برای نفت، همچنان به رشد خود ادامه خواهد داد و ضرورت تأمین حفظ عرضه وجود دارد. دبیرکل اوپک افزود: در سطح جهانی، تقاضا برای انرژی از هم اکنون تا سال ۲۰۴۵، به میزان ۲۳ درصد افزایش خواهد یافت.

نارندرا مودی، نخست وزیر هند، در ابتدای این رویداد گفت: پیش‌بینی می‌شود تقاضای هند برای نفت تا سال ۲۰۴۵، دو برابر شود و از ۱۹ میلیون بشکه در روز فعلی، به ۳۸ میلیون بشکه در روز افزایش پیدا می‌کند. هند مرتباً ظرفیت انرژی خود را افزایش می‌دهد. هدف ما افزایش سهم گاز طبیعی از ۶ درصد فعلی، به ۱۵ درصد از انرژی اولیه است. مودی گفت: تا سال ۲۰۳۰، ظرفیت پالایش نفت در هند، به ۴۵۰ میلیون تن در هر ساعت خواهد رسید.

الغیس همچنین درباره جایگاه نفت در میان منابع انرژی تا سال ۲۰۴۵ با صراحت اعلام کرد: با وجود این که بسیاری از کشورها در سراسر جهان به دنبال سه برابر کردن ظرفیت انرژی تجدیدپذیر خود هستند، هیچ منبع تجدیدپذیر واحدی قادر به تحمل وزن رشد تقاضای جهانی برای انرژی نخواهد بود.

دبیرکل اوپک اعلام کرد: ما باید در نفت سرمایه‌گذاری کنیم تا بتوانیم امنیت و قابلیت اطمینان عرضه را حفظ کنیم.

بر اساس گزارش اویل پرایس، وزرای انرژی گویان و قطر هم در این رویداد اعلام کردند اگرچه نیاز به وارد کردن انرژی‌های تجدیدپذیر به بخش نفت و گاز وجود دارد، اما با حذف تدریجی منابع انرژی متعارف مانند سوخت‌های فسیلی، هنوز فاصله زیادی داریم.

کد مطلب 6017665
محمدحسین سیف اللهی مقدم

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    نظرات

    • علی IR ۲۲:۳۵ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۸
      0 0
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      صادرات نفت، گاز و مشتقات به هند و چین هدف گذاری شود درآمد ارزی مناسبی را نصیب ایران خواهد کرد. هند و چین بازار مصرفی انرژی بزرگی دارند و ایران باید با این دو کشور روابط راهبردی برقرار کند، جذب سرمایه گذاری به قدرت بیع متقابل در بخش بالادستی از هند و چین میتواند تولید و صادرات ایران را افزایش دهد
    • علی IR ۲۳:۱۹ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۹
      0 0
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      آمریکا تحریم های یکجانبه نامشروع علیه ایران را لغو کند تا سرمایه گذاری در بخش بالادستی نفت و گاز در ایران افزایش یابد و از این طریق بخشی از کمبود انرژی در جهان مرتفع شود و رشد اقتصاد جهانی افزایش یابد و با کاهش قیمت نفت از طریق رشد عرضه از سوی ایران تورم جهانی هم کاهش یابد

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