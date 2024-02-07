امیر عمیدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه طی ایام الله دهه فجر و در شهرستان‌های شاهرود و میامی ۱۲ پروژه راه و شهرسازی افتتاح و به بهره برداری می‌رسد و یا کلنگ آنها به زمین می‌خورد، تاکید کرد: این پروژه‌ها در زمینه راه و مسکن هستند.

وی با بیان اینکه اعتبارات کلی این ۱۲ پروژه راه و شهرسازی ۲۰۲ میلیارد تومان برآورد شده است، افزود: هشت پروژه عمرانی شامل پنج پروژه حوزه راه و سه طرح مسکن در ایام دهه فجر افتتاح می‌شود و شاهد کلنگ زنی چهار طرح هستیم.

مدیرکل راه و شهرسازی شرق استان سمنان با بیان اینکه ایمن سازی مسیر تردد یوزپلنگ آسیایی یکی از طرح‌های قابل بهره برداری شرق استان است، تاکید کرد: در مجموع دو طرح شامل روشنایی مسیر و تابلوهای هشدار دهنده در این مسیر اجرایی شده که شاهد افتتاح آن خواهیم بود.

عمیدی با بیان اینکه یک پروژه در زمینه ساخت واحدهای روستایی نیز در دهه فجر در شرق استان سمنان افتتاح می‌شود، ابراز کرد: تأمین مسکن مورد نیاز روستاییان محور این طرح است.

وی با بیان اینکه ۹۵۵ واحد مسکونی در قالب ۹ پروژه از مسکن مهر نیمه تمام گذشته و نهضت ملی مسکن و بازآفرینی شرق استان سمنان نیز آماده شده است، گفت: در سفر رئیس جمهور این تعداد واحدها با اعتبار ۸۴۳ میلیارد تومان به بهره برداری می‌رسد.

مدیرکل راه و شهرسازی شرق استان سمنان گفت: اعتبارات این طرح‌ها از تسهیلات بانکی و آورده متقاضیان تأمین شده و با حضور هیأت دولت و رئیس جمهور تحویل متقاضیان می‌شود.