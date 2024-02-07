به گزارش خبرنگار مهر، افشین دریانبرد بعد از ظهر امروز چهارشنبه در گفت‌وگویی رسانه‌ای از اعزام تکنسین‌های فوریت‌های پزشکی آبادان به به ۲ هزار ۴۵۹ مأموریت در دی مال امسال خبر داد و اظهار کرد: از این تعداد یک هزار ۶۷۸ مورد مربوط به مأموریت‌های غیرتصادفی از قبیل بیماری‌های قلبی، مغزی، تنفسی و غیره و تعداد ۷۸۱ مورد نیز مربوط به مأموریت‌های تصادفی درون شهری و جاده‌ای بوده است.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی آبادان گفت: تکنیسن‌های فوریت‌های پزشکی دانشگاه در دی ماه سال جاری به یک هزار ۳۳۲ مأموریت در شهرستان آبادان، ۷۴۳ مأموریت در شهرستان خرمشهر و ۳۸۴ مأموریت در شهرستان شادگان اعزام شدند.

وی گفت: از تعداد مأموریت‌های انجام‌شده، یک هزار ۳۷۳ بیمار در بیمارستان‌های منطقه بستری شدند و ۶۲۲ نفر در محل به صورت سرپایی از خدمات درمانی اورژانس ۱۱۵ استفاده کردند.