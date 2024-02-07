به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تهران سید احمدرضا دستغیب رییس دیوان محاسبات کل کشور در آیین بهره‌برداری از ساختمان جدید دانشکده حکمرانی دانشگاه تهران که با حضور رییس دانشگاه تهران برگزار شد، با اشاره به شعار «شفافیت؛ انضباط مالی و پاسخگویی» و ابراز امیدواری نسبت به تأثیرگذاری مجموعه تولیدات دیوان محاسبات کل کشور در تصمیم‌گیری اقتصادی، گفت: دانشکده حکمرانی باید کارگزاران و مدیران در تراز نظام جمهوری اسلامی ایران برای حکمرانی مطلوب تربیت کند.

وی با تاکید بر اینکه لازم است بخش قابل توجهی از سرفصل‌های دروس رشته‌های حکمرانی به صورت میدانی و عملیاتی تعریف شود، خاطرنشان کرد: در دیوان محاسبات و سایر دستگاه‌های کشور این آمادگی وجود دارد تا دانشجویان به سمت تجربه عملیاتی بروند، محدودیت‌ها و محذوریت‌ها را ببینند و محیط بیرونی را لمس کنند.

دستغیب ضمن تاکید بر اهمیت انباشت تجربه در پرورش و بکارگیری ظرفیت‌های علمی و انسانی، بیان داشت: گاهی ملاحظه می‌کنیم که یک فارغ‌التحصیل دکتری مدیریت دارای دانش فراوانی است ولی حتی نمی‌شود یک مسئولیت کوچک هم به او سپرد. این ناشی از آن است که ما صرفاً به صورت نظری محض به موضوعات نگاه می‌کنیم و لذا کار آنطور که باید درنمی‌آید.

رییس دیوان محاسبات کل کشور از آغاز تولید مجموعه تاریخ شفاهی دیوان محاسبات کشور در مصاحبه با مسئولان ارشد دیوان محاسبات در سه دهه گذشته خبر داد و گفت: اطلاعاتی که به عملیات تبدیل نشود، فایده‌ای ندارد. این موضوع برای دانشکده حکمرانی، موضوع مهمی است که بتوانید اطلاعات کامل و کافی جمع‌آوری کنید.

وی بر بومی‌سازی و انطباق‌سازی بسیاری از مطالب آموزشی دانشکده حکمرانی با شرایط کشور و ایجاد زمینه شناخت واقعیت‌های موجود در سرفصل‌های درسی تاکید کرد و اظهار داشت: انتظار می‌رود یک فارغ‌التحصیل دانشکده حکمرانی به عنوان مثال در رشته آب، مسائل قومیت‌ها را بداند، اقیلم‌ها را بشناسد و نسبت به محدودیت‌ها توجیه باشد. مشکل اساسی ما در نظام دانشگاهی کشور این است که حرکت رفت‌وبرگشتی بین نهاد علم و جامعه مشاهده نمی‌کنیم. از اساتید دانشکده حکمرانی انتظار می‌رود مقداری به سمت حرکت رفت‌وبرگشت بروند، دقت داشته باشید که غیر از اینکه با کارگزاران اجرایی کار دارید، با مردم و قوه مقننه نیز در دانشکده حکمرانی کار دارید.

دستغیب تاکید کرد: حتی برای اساتیدی که در این دانشکده بکار گرفته می‌شود، الزاماً به مدرک آنها اکتفا نشود؛ چراکه گاهی کارگزاران و مدیران و حتی کارشناسانی داریم که بسیار هم مسلط هستند و ارزشمند است که ماحصل تجربیات خود را در کلاس‌های دانشکده حکمرانی عرضه کنند. نظرات کارشناسی برخی نیروهای خبره کشور از بسیاری اساتید و مدیران ارشد کشور هم بالاتر است. اجازه دهیم پای آنها به این دانشکده باز شود.

وی در ادامه با اشاره به اینکه ریشه برخی انحرافات در کشور ناشی از عدم آشنایی با قوانین و مقررات است، اظهار داشت: همچنین برخی محذورات و موانع در مدیریت نیز مانع عمل به مر قانون می‌شود. یک جنبه دیگر آسیب‌شناسی مدیریت در کشور ناظر بر این است که خیلی از مدیران ما مدیر مصرف هستند. خیلی از مدیران ما در مسئولیت‌های قبلی خود موفق بوده‌اند چون منابع در اختیارشان قرار داشته است و هزینه کرده‌اند. اما امروز نیازمند تربیت و بکارگیری مدیرانی هستیم که مدیر منابع باشند.

رییس دیوان محاسات کل کشور با بیان اینکه تجویز راهکار از سوی اساتید دانشکده حکمرانی با در نظر گرفتن مقتضیات جامعه و مسایل پیرامونی آن ممکن می‌شود، خطاب به اعضای هیأت علمی دانشکده حکمرانی تاکید کرد: از نگاه صرف و محض نظری در دانشکده حکمرانی خارج شویم تا دانشجویان و دانش‌پژوهانی که می‌خواهند به حوزه حکمرانی ورود کنند، با سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های حاکمیتی در ارتباط باشند و با دیدن و استماع شرایط و با هوش بالایی که دارند بتوانند راهکارهای عملیاتی ارائه کنند.

رییس دیوان محاسبات کل کشور در پایان سخنان خود، راه‌اندازی اداره کل حسابرسی داخلی در دانشگاه تهران را به عنوان یک نوع کنترل داخلی، اقدامی ارزشمند دانست و گفت: دیوان محاسبات برای کمک به ساماندهی املاک دانشگاه تهران و همچنین رفع معارضان، دارای آمادگی کامل است و تهاترهایی نیز می‌شود انجام داد.

دکتر علی‌اصغر پورعزت، رئیس دانشکده حکمرانی دانشگاه تهران نیز در آغاز مراسم بهره‌برداری از ساختمان جدید دانشکده حکمرانی دانشگاه تهران، با اشاره به جذب بیش از ۴۰ عضو هیأت علمی جوان در دوره دو ساله راه‌اندازی این دانشکده اشاره کرد و گفت: دانشکده حکمرانی در ۲۰ رشته مقطع در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری دارای مجوز پذیرش دانشجو است.

استاد دانشکدگان مدیریت دانشگاه تهران با اشاره به مأموریت دانشکده حکمرانی برای تدوین نظام مسایل کشور و کمک به حل مسئله، به گام‌هایی اولیه در این باره اشاره کرد و ابراز امیدواری نمود: هر استاد و هر دانشجو و دانش‌آموخته دانشکده حکمرانی به عنوان عامل تغییر پایدار و ایجاد تحول در کشور نقش‌آفرینی نماید.

مدیرکل حسابرسی داخلی دانشگاه تهران نیز در ادامه این مراسم، گفت: در بین همه دانشگاه‌ها، دانشگاه تهران اولین دانشگاه کشور است که نسبت به راه‌اندازی اولین اداره کل حسابرسی داخلی اقدام کرده است. در راه‌اندازی این اداره کل، از دیوان محاسبات الگوبرداری کرده‌ایم.

وی با بیان اینکه دانشگاه تهران دومین ملک‌دار کشور بعد از آستان قدس رضوی است، تاکید کرد: رییس دانشگاه تهران به منظور ساماندهی املاک دانشگاه، دستور ایجاد کمیسیون املاک در دانشگاه تهران را صادر کردند. پس از تشکیل این کمیسیون، تمام املاک دانشگاه تهران شناسنامه‌دار شد. در حسابرسی املاک دانشگاه تهران، به طور میدانی برخی املاک که مدت‌ها بدون استفاده رها شده بود، شناسایی شدند.

مدیرکل حسابرسی داخلی دانشگاه تهران درباره نحوه تعیین محل جدید استقرار دانشکده حکمرانی دانشگاه تهران، بیان داشت: در بررسی‌های میدانی به این ساختمان برخورد کردیم که پنج سال بود هیچ استفاده‌ای از آن صورت نگرفته بود. به موضوع ورود کردیم و عملیات احیای ملک کلید خورد، آماده‌سازی و باززنده‌سازی این مجموعه جهت استقرار دانشکده حکمرانی آغاز شد و هزینه لازم بابت مقاوم‌سازی، محوطه‌سازی، بازسازی و تجهیز ساختمان‌ها صورت پذیرفت.

سروری در تشریح دلیل استفاده از ظرفیت اداره کل حسابرسی داخلی دانشگاه تهران برای راه‌اندازی دانشکده حکمرانی، گفت: زمانی که اداره کل حسابرسی با تدبیر رییس دانشگاه تهران در دوره جاری مدیریت دانشگاه راه‌اندازی شد، مقرر شد تا در مواردی که برای احیای املاک راکد دانشگاه نیازمند به شتابدهی هستیم، از ظرفیت اداره کل حسابرسی استفاده شود.

در پایان این مراسم، سید محمد مقیمی رییس دانشگاه تهران و سید احمدرضا دستغیب رییس دیوان محاسبات کل کشور با تقدیم لوح و اهدای هدایایی از طراح و هنرمند اجراکننده دیوارنگاره ساختمان دانشکده حکمرانی، دکتر جابر سلطانی مدیرکل طرح‌های عمرانی و پشتیبانی دانشگاه تهران، دکتر سروری مدیرکل حسابرسی داخلی دانشگاه تهران، دکتر غفوریان یاورپناه دبیر کمیسیون املاک دانشگاه تهران، دکتر علوی استادیار دانشکده محیط زیست و ناظر فنی مهندسی پروژه و مرتضی بلوکی سبزواری و حمید جوادی دیگر دست‌اندرکاران این پروژه قدردانی کردند.