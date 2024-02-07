خیران و مراکز نیکوکاری در سقز تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر توان ظهر چهارشنبه در دیدار با خیران و مراکز نیکوکاری سقز، با اشاره به اهمیت توانمندسازی افراد در راستای کمک به اقتصاد خانوارها از مدیران مراکز نیکوکاری خواست تا زمینه توانمندسازی به معنای واقعی کلمه افراد تحت پوشش را فراهم سازند.

وی از مدیران مراکز نیکوکاری تحت پوشش کمیته حضرت امام خمینی (ره) خواست تا در راستای کمک به توانمندسازی و استقلال اقتصادی خانوارها، زمینه مهاجرت معکوس افراد را به آبادی‌ها فراهم سازند.

فرماندار سقز با تقدیر از دست اندرکاران مراکز نیکوکاری افزود: این اقدام نشان دهنده اوج مسؤولیت اجتماعی است و امیدواریم با دعوت از افراد تحت پوشش و بدون جانبداری و طرفداری از داوطلبان، این عزیزان را برای مشارکت در انتخابات اسفندماه دعوت کنید.

غریب محمدپور، رئیس اداره کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره) شهرستان سقز هم اظهار داشت: ۱۳ مرکز نیکوکاری در این شهرستان فعال و ۴ هزار پرونده تحت پوشش این مراکز است.