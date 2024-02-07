نخبه نوجوان سفیر گردشگری اردبیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن محمدی ادیب بعد از ظهر چهارشنبه در مراسم معرفی این نوجوان نخبه به عنوان سفیر گردشگری اردبیل، اظهار کرد: نوجوانان بسیاری در تاریخ این استان نقش آفرینی کرده و در تاریخ ماندگار شده‌اند که این نوجوان نخبه نیز می‌تواند در عرصه‌های علمی و فرهنگی نماد پیشرفت و معرفی ظرفیت‌های استان اردبیل باشد.

وی با بیان اینکه درخشش نخبه نوجوان اردبیلی باعث افتخار است، گفت: حضور این نوجوان در میادین جهانی می‌تواند نام و آوازه ایران و اردبیل را به گوش همگان برساند و مانند الگویی برای پیشرفت علمی استان و کشورمان مؤثر باشد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل بیان کرد: ارائه ایده‌های برتر، به روز و خلاقانه به مانند سایر حوزه‌ها در صنعت گردشگری نیز ضروری است و در عصر ارتباطات به لحاظ نقش فناوری در معرفی قابلیت‌های گردشگری، نیازمند استفاده از ظرفیت نخبگان هستیم.

محمدی ادیب ادامه داد: با توجه به قابلیت‌های این نوجوان اردبیلی او را به عنوان سفیر گردشگری استان اردبیل معرفی می‌کنیم تا با استفاده از ظرفیت‌های علمی و حضورهای ملی و بین‌المللی خود و همچنین با استفاده از حمایت‌های اداره کل میراث‌فرهنگی استان، سفیری برای معرفی جاذبه‌های تاریخی، طبیعی و فرهنگی اردبیل باشد.