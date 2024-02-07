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۱۸ بهمن ۱۴۰۲، ۱۵:۴۳

نخبه نوجوان سفیر گردشگری اردبیل شد

نخبه نوجوان سفیر گردشگری اردبیل شد

اردبیل - مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل با اهدای حکمی «رادین اکبرپور» را به عنوان سفیر گردشگری اردبیل معرفی کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن محمدی ادیب بعد از ظهر چهارشنبه در مراسم معرفی این نوجوان نخبه به عنوان سفیر گردشگری اردبیل، اظهار کرد: نوجوانان بسیاری در تاریخ این استان نقش آفرینی کرده و در تاریخ ماندگار شده‌اند که این نوجوان نخبه نیز می‌تواند در عرصه‌های علمی و فرهنگی نماد پیشرفت و معرفی ظرفیت‌های استان اردبیل باشد.

وی با بیان اینکه درخشش نخبه نوجوان اردبیلی باعث افتخار است، گفت: حضور این نوجوان در میادین جهانی می‌تواند نام و آوازه ایران و اردبیل را به گوش همگان برساند و مانند الگویی برای پیشرفت علمی استان و کشورمان مؤثر باشد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل بیان کرد: ارائه ایده‌های برتر، به روز و خلاقانه به مانند سایر حوزه‌ها در صنعت گردشگری نیز ضروری است و در عصر ارتباطات به لحاظ نقش فناوری در معرفی قابلیت‌های گردشگری، نیازمند استفاده از ظرفیت نخبگان هستیم.

محمدی ادیب ادامه داد: با توجه به قابلیت‌های این نوجوان اردبیلی او را به عنوان سفیر گردشگری استان اردبیل معرفی می‌کنیم تا با استفاده از ظرفیت‌های علمی و حضورهای ملی و بین‌المللی خود و همچنین با استفاده از حمایت‌های اداره کل میراث‌فرهنگی استان، سفیری برای معرفی جاذبه‌های تاریخی، طبیعی و فرهنگی اردبیل باشد.

کد مطلب 6017838

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    نظرات

    • زهرا US ۲۲:۵۹ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۸
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      خب این نخبه چیکار کرده حداقل اشاره می‌کردین! در عمل که چیزی تو ۲۰۲۳ انجام ندادین فرصت و از دست دادین....نه قطاری نه هواپیمائی به مشهد!!!!! خب ادامه بدین به این معرفی ها چیزی نمیدن جناب!!!

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