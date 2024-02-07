رفع تصرف ۴۰ میلیارد اراضی ملی در استهبان

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسین اکبرپور گفت: در پی دریافت گزارشی از اداره محیط زیست مبنی بر تصرف ۳۷ هزار متر مربع از اراضی ملی در یکی از روستاهای بخش رونیز شهرستان استهبان، موضوع در دستور کار مأموران قرار گرفت.

وی افزود: مأموران انتظامی پس از هماهنگی قضائی و با همکاری عوامل اداره محیط زیست به محل مورد نظر اعزام و زمین‌های مذکور را از چنگ زمین‌خواران رفع تصرف کردند.

فرمانده انتظامی استهبان ارزش زمین‌های رها سازی شده را برابر نظر کارشناسان، ۴۰ میلیارد ریال عنوان کرد و اظهار داشت: در این خصوص ۳ نفر دستگیر و برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.

این مقام انتظامی بر همکاری همه مردم و دستگاه‌های نظارتی برای مقابله با هرگونه زمین‌خواری و فعالیت‌های اقتصادی غیر قانونی تاکید کرد و از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک مراتب را به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.