از ابتدای انقلاب روزانه ٥٤ کیلومتر به طول شبکه برق کشور افزوده شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، در طول دوران پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، متوسط رشد سالانه خطوط فوق توزیع برق ٥.٢ درصد و خطوط انتقال نیرو ٦.١ درصد بود که از افزایش روزانه ٧.٢ کیلومتر به طول شبکه برق قدرت در ٤٥ سال اخیر حکایت دارد و با احتساب رشد روزانه ٤٧.٥ کیلومتر در شبکه توزیع نیرو، طول شبکه توزیع تا انتقال برق کشور طی ٤٥ سال گذشته، روزانه ٥٤.٧ کیلومتر افزایش یافته است.

بر اساس این گزارش طی این مدت طول خطوط انتقال برق از ٤٥٤٨ کیلومتر به ٥٦ هزار و ٢٢٧ کیلومتر، فوق توزیع از ٩ هزار و ١٣ کیلومتر به ٧٦ هزار و ٨٥٤ کیلومتر و توزیع نیرو از ٦٨ هزار و ٢٠٤ کیلومتر به یک میلیون و ٤٨ هزار و ٦٠٦ کیلومتر رسید.

همچنین ظرفیت پست‌های انتقال و فوق توزیع برق با متوسط رشد سالانه ٧.٧ درصد از ٩ هزار و ٣٢٧ مگاولت آمپر در سال ٥٧ به ١٢٦ هزار و ٧٧٧ مگاولت آمپر تا پایان آبان امسال افزایش یافت که بدون احتساب ظرفیت پست‌های بلافصل نیروگاهی است.

در این مدت قدرت نامی نیروگاه‌ها نیز از ٧ هزار و ٢٤ مگاوات به ٩١ هزار و ٨٤٥ مگاوات و تولید ناویژه نیروگاهی از حدود ١٧ میلیارد کیلووات ساعت به حدود ٢٨٠ میلیارد کیلووات ساعت افزایش یافته است.