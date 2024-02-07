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۱۸ بهمن ۱۴۰۲، ۱۶:۱۳

با حضور فرمانده مرزبانی خراسان رضوی؛

مزار شهدای انقلاب اسلامی در مشهد غباروبی و گل افشانی شد

مزار شهدای انقلاب اسلامی در مشهد غباروبی و گل افشانی شد

مشهد- همزمان با ایام الله دهه مبارک فجر و در آستانه عید مبعث مزار شهدای انقلاب اسلامی واقع در منطقه پورسینا با حضور فرمانده مرزبانی خراسان رضوی غباروبی و گل افشانی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مجید شجاع ظهر چهارشنبه به همراه جمعی از رؤسا و معاونین فرماندهی مرزبانی استان با حضور در مزار شهیدان سیدی، شهریور و معقول در حاشیه شهر مشهد ضمن غباروبی و عطر افشانی مزار این شهدای والامقام، با قرائت فاتحه یاد و نام آنها را گرامی داشتند.

فرمانده مرزبانی خراسان رضوی گفت: انقلاب اسلامی ایران حاصل تلاش و ازخودگذشتگی این شهدای والامقام بوده که امنیت و آسایش امروز را مدیون آنها هستیم.

وی تصریح کرد: راه شهدای انقلاب اسلامی توسط جوانان این مرز و بوم بویژه در مجموعه مرزبانی تا ظهور حضرت مهدی عجل الله ادامه دارد.

گفتنی است؛ شهدای انقلاب اسلامی در محله پور سینا در دهم دی ماه سال ۵۷ به درجه رفیع شهادت نائل شده‌اند.

کد مطلب 6017925

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