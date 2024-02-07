فرزاد حسنی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همزمان چهل و پنجمین سال پیروزی انقلاب اسلامی، امسال در ایام دهه فجر ۳ هزار و ۶۸۸ میلیارد ریال پروژه راهداری در شهرستان‌های مختلف استان افتتاح خواهد شد و مورد استفاده مردم شریف استان قرار می‌گیرد.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کردستان مهم‌ترین پروژه قابل افتتاح را آسفالت ۳۰ کیلومتر راه روستایی عنوان کرد و گفت: برای این میزان راه روستایی، یک هزار و ۹۵۰ میلیارد ریال هزینه شده است.

وی اضافه کرد: بیش از ۱۴۲ کیلومتر روکش آسفالت راه‌های اصلی، فرعی و روستایی نیز با اعتبار یک هزار و ۵۸۰ میلیارد ریال بهره‌برداری می‌شود.

حسنی ارتقای ۳.۵ کیلومتر حفاظ میانی نیوجرسی مفصلی محور مریوان_سنندج با اعتبار ۶۵ میلیارد ریال را دیگر پروژه قابل افتتاح در ایام دهه فجر برشمرد.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کردستان گفت: اجرای بیش از ۱۴ کیلومتر روشنایی نقطه‌ای و طولی با اعتبار ۴۸ میلیارد ریال و رفع ۲ نقطه پرتصادف با هزینه ۴۵ میلیارد ریال نیز در این ایام به بهره‌برداری می‌رسد.