فرزاد حسنی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همزمان چهل و پنجمین سال پیروزی انقلاب اسلامی، امسال در ایام دهه فجر ۳ هزار و ۶۸۸ میلیارد ریال پروژه راهداری در شهرستانهای مختلف استان افتتاح خواهد شد و مورد استفاده مردم شریف استان قرار میگیرد.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای کردستان مهمترین پروژه قابل افتتاح را آسفالت ۳۰ کیلومتر راه روستایی عنوان کرد و گفت: برای این میزان راه روستایی، یک هزار و ۹۵۰ میلیارد ریال هزینه شده است.
وی اضافه کرد: بیش از ۱۴۲ کیلومتر روکش آسفالت راههای اصلی، فرعی و روستایی نیز با اعتبار یک هزار و ۵۸۰ میلیارد ریال بهرهبرداری میشود.
حسنی ارتقای ۳.۵ کیلومتر حفاظ میانی نیوجرسی مفصلی محور مریوان_سنندج با اعتبار ۶۵ میلیارد ریال را دیگر پروژه قابل افتتاح در ایام دهه فجر برشمرد.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای کردستان گفت: اجرای بیش از ۱۴ کیلومتر روشنایی نقطهای و طولی با اعتبار ۴۸ میلیارد ریال و رفع ۲ نقطه پرتصادف با هزینه ۴۵ میلیارد ریال نیز در این ایام به بهرهبرداری میرسد.
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