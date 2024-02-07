خوشگوار در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: توزیع شیر رایگان در مدارس به صورت یک طرح کشوری بسیار ارزشمند و یکی از دستاوردهای بزرگ دولت سیزدهم است.

وی افزود: بخش‌های مختلف استان، آموزش و پرورش را در حوزه زمینه سازی برای توزیع شیر رایگان در مدارس همراهی کردند.

معاون تربیت بدنی و سلامت استان کردستان بیان کرد: دانش‌آموزان، بدانند که مصرف شیر در سلامت آنان بسیار مؤثر است و یکی از اهداف توزیع شیر رایگان در مدارس توجه به آثار روحی و جسمی این ماده غذایی است.

خوشگوار با بیان اینکه در این طرح دانش‌آموزان در سه نوبت در هفته شیر دریافت خواهند کرد، یادآور شد: سلامت دانش‌آموزان برای وزارت آموزش و پرورش در دولت سیزدهم حائز اهمیت فراوان است.

وی اذعان کرد: فرآیند سنگینی برای آغاز توزیع شیر بین ۱۷۳ هزار دانش‌آموز دوره ابتدایی شهر و روستاهای استان طی شده و اعتبار اختصاص یافته برای این طرح بزرگ در استان بالغ بر ۵۲ میلیارد تومان است.

معاون تربیت بدنی و سلامت استان کردستان به نظارت دائمی بر توزیع شیر در استان اشاره کرد و گفت: همکاری مراقبین سلامت و مربیان بهداشت مدارس برای توزیع شیر سالم و باکیفیت، نیازمند این است که دانش آموزان نیز به عنوان سفیران سلامت، در این فرایند نظارت، آموزش و پرورش را همراهی کنند.

مدیر آموزش و پرورش ناحیه دو سنندج نیز با تقدیر از همکاران آموزش و پرورش ناحیه دو و دبستان آزادگان دو، دهه فجر را یادآور خاطرات غرورآفرین عنوان کرد و گفت: وقفه ۶ ساله در توزیع شیر، ایجاد شد که آغاز مجدد این فرایند یکی از خدمات و دستاوردهای ارزشمند دولت مردمی سیزدهم است.