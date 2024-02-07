دشمن آرزوی ذلت ملت ایران را به گور خواهد برد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی فدوی در یادواره خانگی شهید «عسگر خانعلیزاده» در اردبیل، اظهار کرد: ملت ایران در هشت سال دفاع مقدس کارنامهای درخشان از اوج عزت و همبستگی خود را به نمایش گذاشتند که تاکنون دشمن چنین حرکت انسجامبخشی را به خود ندیده است.
وی نقطه عطف دوران دفاع مقدس را آزادسازی خرمشهر و عملیات بیتالمقدس بیان کرد و گفت: شهدای هشت سال دفاع مقدس در نهایت اخلاص و عمل به فرمان امام راحل کاری بیبدیل انجام داده و موفق شدند تا زمینه عزت این ملت با قدرت و صلابت فراهم آید.
جانشین فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تنها راه مقابله و غلبه بر دشمنان تا بن دندان مسلح را استقامت و داشتن بصیرت عنوان کرد و افزود: اگر راه شهدا و فرمان رهبر معظم انقلاب را گوش دهیم، پیروز میدان شده و به عظمت واقعی خواهیم رسید.
فدوی به مناسبتهای پیش رو به ویِژه مبعث رسول گرامی اسلام، ۲۲ بهمن و ایام مبارک شعبان اشاره کرد و ادامه داد: همه این مناسبتها نشان از قدرت و صلابت اسلام و مسلمانان در غلبه بر شیاطین روزگار است.
وی به جایگاه شهید و آیات و روایات متعدد در این زمینه اشاره کرد و گفت: جهاد دستور خدا است و خداوند متعال در عملکنندگان به این امر مباهات میکند.
فدوی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: شهید آن قدر در نزد خدا تقرب دارد که میتواند ۷۰ هزار نفر را شفاعت کرده و زمینه نزول رحمت الهی را فراهم کند.
وی ویژگی معرفت شهدا را در حساسترین شرایط یادآور شد و اضافه کرد: دشمنان چشم دیدن این نظام و پیشرفتهای ملت ایران را ندارند و به همین خاطر سعی میکنند به انقلاب اسلامی و صاحبان این نعمت با عظمت ضربهای وارد کنند.
جانشین فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ضرورت مقابله با شیاطین روزگار را یادآور شد و بیان کرد: به برکت امام و شهدا ملت ایران عاقبتبخیر شده و اگر در مسیر درست حرکت کند، میتواند در بهترین جایگاه دنیوی و حتی اخروی قرار گیرد.
به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم یاد و خاطره شهدا گرامی داشته شده و از خانواده این شهدا تجلیل شد.
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