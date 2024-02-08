کرمانشاه سرآمد پیشرفت در حوزه بهداشت/ تولید علمی ۱۵۰۰ برابر شد

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: استان کرمانشاه با جمعیت قریب به ۲ میلیون نفر و مساحتی بالغ بر ۲۵ هزار کیلومتر مربع، هفدهمین استان ایران از نظر وسعت به شمار می‌رود، که مرکز آن کلان شهر کرمانشاه نهمین شهر پرجمعیت کشور و مرکزیت غرب کشور است.

کرمانشاه از شمال به استان کردستان، از جنوب به استان لرستان و ایلام، از شرق به استان همدان و از غرب به کشور عراق محدود شده و به‌دلیل همسایگی با کشور عراق و واقع شدن در مسیر شهرهای زیارتی کربلا و بغداد و داشتن مرز با دولت مرکزی عراق و اقلیم کردستان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

استان کرمانشاه از نظر تقسیمات کشوری در طول ۴۳ سال گذشته دچار تغییرات قابل توجهی شده است، در سال ۱۳۵۷ تنها پنج شهرستان در استان کرمانشاه وجود داشت که این تعداد با اضافه شدن ۹ شهرستان جدید به ۱۴ شهرستان افزایش یافت، این امر در افزایش سرعت خدمات رسانی، ارتقای وضعیت اقتصادی و عمرانی و توسعه سیاسی و اجتماعی شهرستان‌های استان نقش مهمی داشته است.

کرمانشاه در سایه حمایت‌های انقلاب اسلامی در زمینه‌های مختلف فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نقش به‌سزا و رشد چشم‌گیری در کشور داشته است، لذا خبرگزاری مهر قصد دارد طی ایام الله دهه مبارکه فجر به ارائه گوشه‌ای از دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی در حوزه‌های مختلف در استان کرمانشاه بپردازد.

پیروزی انقلاب اسلامی مردم ایران در بهمن ۱۳۵۷، پیشرفت‌های چشم‌گیری در زمینه‌های مختلف به ارمغان آورده یکی از این پیشرفت‌ها، در حوزه بهداشت رقم خورد. بر اساس آمار، بعد از پیروزی انقلاب در حوزه‌های مختلف از جمله بهداشت و سلامت، پیشرفت‌های فراوانی حاصل شده است.

پیشرفت در شاخص‌های بهداشتی

بهبود وضعیت سلامت عمومی شهروندان، افزایش محصولات درمانی و پزشکی در نقاط مختلف کشور، افزایش سطح امید به زندگی و کاهش مرگ و میر از جمله مواردی بوده که نشان دهنده رشد و پیشرفت در حوزه سلامت و از همه دستاوردها مهم‌تر کنترل موفق شیوع بیماری‌های واگیرداری چون کرونا با ساخت واکسن تمام ایرانی است.

کرمانشاه در سایه حمایت‌های انقلاب اسلامی در زمینه‌های مختلف فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نقش به‌سزا و رشد چشم‌گیری در کشور داشته است، در این گزارش به گوشه‌ای از دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی در حوزه بهداشت درمان استان کرمانشاه پرداخته شده است.

در حوزه بهداشت و درمان پیشرفت‌های صورت گرفته در کرمانشاه به هیچ وجه قابل قیاس با دوران قبل از انقلاب نیست و مجهزترین و پیشرفته‌ترین مراکز درمانی سرطان و بیماری‌های نادر در استان وجود دارد.

کرمانشاه پیش از انقلاب جولانگاه پزشکان درجه چندم هندی در معدود مراکز درمانی (بیمارستان مسیح و…) بود و این پزشکان تازه طبیب شده به نحوی آموزش دوره طبابت خود را در برخی استان‌های کشور می‌گذراندند.

کرمانشاه سرآمد پیشرفت بهداشتی

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: استان کرمانشاه پیشرفت چشمگیری در حوزه‌های مختلف پزشکی و بهداشتی داشته و انقلاب اسلامی کرمانشاه را از محروم‌ترین استان‌های کشور در زمان طاغوت به جایی رسانده که امروز جزو استان‌های سرآمد بهداشتی و دارای بهترین مراکز درمانی کشور است.

وی افزود: پیش از پیروزی انقلاب اسلامی هیچ پزشک متخصصی در شهرستان‌های استان نداشتیم اما امروز به لطف پیشرفت علمی کشور، همه شهرستان‌ها متخصص و جراح در حوزه‌های مختلف پزشکی دارند.

قباد محمدی با اشاره به پذیرش بیماران از کشور همسایه (عراق) در مراکز درمانی استان کرمانشاه، تصریح کرد: امروز پیشرفته‌ترین عمل‌های جراحی اعم از جراحی قلب و عروق، پیوند مغز استخوان در اطفال و بزرگسال، پیوند کلیه، کاشت حلزون، سلول درمانی با استفاده از سلول‌های بنیادی در کرمانشاه حتی برای بیماران عراقی انجام می‌شود.

وی ادامه داد: کرمانشاه در دانش بنیان نیز از استان‌های برتر کشور است و امروز پیشرفته‌ترین مراکز درمانی را در کشور دارد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه خاطرنشان کرد: در ۲ سال اخیر بیش از ۱۵۰ پروژه بهداشتی با محوریت روستاها در استان کرمانشاه اجرا شده است و در این حوزه به دنبال توسعه عدالت بهداشتی در شهر و روستاها هستیم.

پوشش بهداشتی ۱۰۰ درصدی شهری، روستایی و عشایری

وی افزود: پیش از انقلاب خبری از پوشش بهداشتی در استان‌ها نبود، اما امروز به لطف انقلاب اسلامی پوشش شهری، روستایی و عشایری به صورت ۱۰۰ در صدی در کرمانشاه برقرار است و رصد و غربالگری به صورت مستمر در بیش از ۱۰۰۰ مرکز بهداشتی (خانه سلامت و مراکز بهداشتی شهر و روستا) در حال انجام بوده که خدمات رایگانی در حوزه بیماری‌های غیر واگیردار نیز ارائه شده است.

محمدی با اشاره به سن امید به زندگی در زمان پهلوی در استان کرمانشاه که ۵۶ سال بود، گفت: با خدمات ارائه شده امروز سن امید به زندگی در استان کرمانشاه به ۷۸ سال رسیده است.

وی عنوان کرد: آموزش پزشکی هم در استان کرمانشاه ساز و کار موفقی داشته و در تولید علم که پیشران و زمینه ساز پیشرفت هر کشوری است هم کرمانشاه جهش قابل توجهی نسبت به پیش از انقلاب داشته است.

افزایش ۳۰ برابری رشته‌های علوم پزشکی در کرمانشاه

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ادامه داد: دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه پیش از انقلاب فقط در رشته‌های پرستاری و مامایی دانشجو می‌پذیرفت اما امروز در ۱۲۰ رشته فوق تخصصی، تخصصی و کارشناسی فعال و دانشجو می‌پذیرد.

وی افزود: امروز در حوزه تولید علم نیز از جایگاهی که سالانه حتی یک تولید علمی هم نداشتیم، به هزار و ۵۰۰ تولید علمی در سال رسیده‌ایم و جایگاه خوبی در کشور و جهان داریم.

محمدی به حضور فعال بیش از ۳۰ نفر از دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در بین دانشمندان یک درصد برتر دنیا، گفت: ۵۴ محصول دانش بنیان با بهره گیری از نخبگان کرمانشاهی در استان کرمانشاه در حال تولید است که برخی از این محصولات در کشور منحصر به فرد است و جلوگیری از ارز بری کرده است.

وی افزود: برخی از محصولات تولید شده در عرصه دانش بنیان در استان کرمانشاه تجاری سازی شده و جلوی واردات به کشور را گرفته است.

کرمانشاه رتبه دوم فناوری و تولید محصول سلامت در کشور

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه همچنین به وجود ۲۳ شرکت دانش بنیان در استان کرمانشاه در حوزه پزشکی، داروسازی و بهداشتی اشاره کرد و افزود: بر اساس آخرین آمار اعلام شده کرمانشاه رتبه دوم فناوری و تولید محصول سلامت در کشور را دارد که این یک افتخار بزرگ برای مجموعه علوم پزشکی و مردم کرمانشاه محسوب می‌شود.

وی به ۷۴ شرکت فعال در حوزه‌های مختلف در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه نیز اشاره کرد.