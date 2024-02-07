به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام حسین شریعتی‌نژاد ضمن تبریک فرا رسیدن سالروز عید مبعث رسول الله (ص) اظهار کرد: به همین مناسبت ویژه برنامه‌های جشن و شادی ویژه این عید سعید در حرم مطهر رضوی تدارک دیده شده است.

معاون تبلیغات اسلامی آستان قدس رضوی تصریح کرد: این ویژه برنامه‌ها با محوریت رواق بزرگ امام خمینی (ره) از شامگاه چهارشنبه هجدهم بهمن مصادف با بیست و ششم ماه رجب؛ شب مبعث رسول‌الله (ص) بعد از اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء با قرائت امین‌الله توسط محمدرضا طاهری آغاز می‌شود و با مدیحه‌سرایی حسین طاهری و شعرخوانی محمد جواد غفورزاده (شفق) ادامه پیدا می‌کند.

وی افزود: سخنران این مراسم حجت‌الاسلام محمدجواد حاج علی‌اکبری؛ رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه و امام جمعه موقت تهران است و اجرای برنامه همخوانی و سرودهای شاد مذهبی توسط گروه گلدسته‌های حرم از دیگر برنامه‌های حرم رضوی در شب مبعث رسول‌الله (ص) است.

شریعتی‌نژاد خاطرنشان کرد: این مراسم همچنین با نغمه‌سرایی و مولودی خوانی بلبلان اهل‌بیت (ع)؛ هادی الهی، علیرضا نژاد حسین و علی کارگر همراه خواهد بود.

معاون تبلیغات اسلامی آستان مقدس رضوی همچنین به برگزاری محفل دکلمه خوانی با اجرای شاعر آئینی؛ نوید اطاعتی در شب عید مبعث اشاره و عنوان کرد: در این محفل ادبی که از ساعت ۲۰:۳۰ مداحان نوجوان؛ سید امیر عباس موسوی، ابوالفضل محمودی، محمدرضا حسین‌زاده و علی حبیب‌زاده به اجرای برنامه دکلمه خوانی با موضوع مبعث رسول الله (ص) خواهند پرداخت.

وی در خصوص برگزاری جشن روز عید مبعث در حرم مطهر رضوی بیان کرد: این جشن بزرگ از ساعت ۹:۰۰ صبح روز پنج‌شنبه نوزده بهمن در تالار ولایت میزبان زائران و مجاوران حریم ملکوتی خواهد بود.

شریعتی‌نژاد عنوان کرد: در این جشن بزرگ ستایشگران آل‌الله؛ سید امیر احمدنیا، سعید قانع و سید مهدی ذاکری‌فر در مدح رسول مهربانی‌ها حضرت محمد مصطفی (ص) مدیحه‌سرایی خواهند کرد.

معاون تبلیغات اسلامی آستان قدس رضوی ابراز کرد: در این جشن همچنین حجت‌الاسلام سید ابوالفضل مبارز از شاعران آئینی شهر مقدس مشهد سروده‌های خود با موضوع عید مبعث را برای حاضران قرائت می‌کند و در ادامه شرکت کنندگان از اجرای سرود توسط گروه سرود گلدسته‌های حرم بهره‌مند خواهند شد.

وی اضافه کرد: مدیحه‌سرایی بلبلان خوش الحان اهل بیت (ع)؛ ابراهیم قانع و علی خوشچهره پایان بخش این مراسم خواهد بود.

شریعتی‌نژاد خاطرنشان کرد: در این روز همچنین زائران و مجاورانی که برای اقامه نماز ظهر و عصر در رواق امام خمینی (ره) حضور می‌یابند از سخنرانی و بیان معارف دینی توسط حجت‌الاسلام والمسلمین حاج علی اکبری بهره‌مند خواهند شد.

معاون تبلیغات اسلامی آستان قدس رضوی در ادامه به برنامه‌هایی که در شام مبعث رسول الله (ص) برگزار خواهد شد، اشاره و بیان کرد: برنامه‌های شام عید مبعث نیز بعد از اقامه جماعت نماز مغرب و عشاء با قرائت زیارت امین‌الله و مدیحه‌سرایی و مولودی‌خوانی توسط احمد واعظی از مداحان برجسته کشور در رواق امام خمینی (ره) آغاز می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: دکلمه خوانی مداح نوجوان؛ سید مهدی اسماعیلی، سخنران حجت‌الاسلام فرحزاد، اجرای سرود توسط گروه گلدسته‌های حرم و قرائت دعای روحبخش کمیل با نوای محمدرضا طاهری و مدیحه‌سرایی حسین طاهری ز دیگر برنامه‌های شام مبعث رسول‌الله در حرم مطهر رضوی است.

شریعتی‌نژاد یادآور شد: بخش دوم برنامه‌های جشن مبعث رسول الله (ص) از ساعت ۲۰:۵۵ با سخنرانی حجت‌الاسلام حسینی قمی آغاز می‌شود و زائرانی که موفق به قرائت در دعای کمیل حرم مطهر رضوی نشده‌اند در این بخش از برنامه‌ها می‌توانند از قرائت دعای کمیل و مرثیه سرایی با نوای میثم مطیعی بهره‌مند شوند.