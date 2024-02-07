تحقق سند امنیت غذایی در افق ۱۴۱۱ در گرو تعامل مردم و تولیدکنندگان

به گزارش خبرنگار مهر، عوض علیزاده مقدم عصر چهارشنبه در جریان سفر به محلات و بازدید از مجتمع‌های گلخانه‌ای اظهار کرد: دستیابی به توسعه پایدار در بخش کشاورزی سرمایه گذاری و بهره گیری از ظرفیت مردمی است که باید مورد توجه ویژه باشد.

مدیرعامل شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی تاکید کرد: برای سرمایه‌گذاری و تأمین مالی در حوزه کشاورزی باید برنامه ریزی مدونی صورت گیرد تا مشکلات صاحبان تعاونی‌ها، اتحادیه‌های این بخش رفع شود.

علیزاده مقدم گفت: امید است سند امنیت غذایی کشور، برنامه توسعه هفتم کشور، تأمین مالی و اعتباری و نرخ سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی را با بهره گیری از ظرفیت مردمی در قالب صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی محقق شود.

وی افزود: به طور حتم به واسطه تعامل و هم افزایی مردم و تولیدکنندگان بخش کشاورزی می‌توان سند امنیت غذایی را در افق ۱۴۱۱ به طور کامل محقق کرد.

مولدسازی اموال دولتی بخش کشاورزی گره گشای مشکلات این حوزه

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی نیز گفت: با تأمین منابع مالی می‌توان بخش کشاورزی را تقویت و توسعه داد و باید اذعان داشت سیستم بانکی نیز دارای محدودیت است و پاسخگوی بهره برداران بخش کشاورزی نیست.

علی صفری افزود: تشکیل صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی در قانون مصوب شد و با تحقق این مهم گام‌های مؤثری در راستای رفع مشکلات این حوزه برداشته شد اما با توجه به اینکه بخشی از منابع مالی این صندوق‌ها از محل اعتبارات دولتی است در این راستا با محدودیت مواجه هستیم و باید تدابیر ویژه ای اندیشیده شود.

وی افزود: مولدسازی اموال دولتی بخش کشاورزی و بازگشت آن به صندوق‌ها به طور حتم از مشکلات فعالان حوزه کشاورزی گره گشایی می‌کند.