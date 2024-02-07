۱۹ بهمن روز افتخارآفرینی نیروی هوایی ارتش است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله حبیب الله شعبانی موثقی عصر چهارشنبه در مراسم گرامیداشت روز نیروی هوایی بیان کرد: ساختار سیاسی کشور به نحوی است که مسئولان کشور با نظر مستقیم و غیر مستقیم مردم انتخاب میشوند
وی با اشاره به اینکه باید از حرکت تاریخی نیروی هوایی ارتش در سال ۵۷ یاد کنیم، افزود: اگر انقلاب اسلامی به پیروزی رسید و توانست در برابر مستکبران عالم ایستادگی کند، به علت حضور مردم بود
امام جمعه همدان با بیان اینکه از منظر روایات و آموزههای دینی، مردم ستون خیمه جامعه هستند، اظهار کرد: دنیای امروز، دنیای قدرت طلبیها و زورگوییهاست و حقوق بشر برای کشورهای استکباری معنایی ندارد و آنچه میتواند کشوری را در مقابل کشورهای زورگو مقاوم کند، قدرت نظامی است.
شعبانی موثقی با اشاره به اینکه غزه بهترین تجربه در این عرصه است، ادامه داد: اینکه دشمن جرأت حمله به کشور را ندارد، به خاطر قدرت نظامی جمهوری اسلامی و توان شما است.
وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی را مردم به پیروزی رساندند و همین مردم آن را استمرار خواهند بخشید، گفت: آنجایی که انقلابی و جهادی عمل شده و به جوانان اعتماد کردیم، به موفقیت دست پیدا کردیم.
امام جمعه همدان با بیان اینکه متأسفانه به دلیل حضور نفوذیها با عقب افتادگیهایی در برخی صنعتها روبرو بودهایم، افزود: تغییر و تحولها در مدیریتها با نوع انتخاب مردم رخ میدهد، پیوند امام و امت نعمتی بزرگ و خنثی کننده همه نقشههای دشمنان است.
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