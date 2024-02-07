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۱۸ بهمن ۱۴۰۲، ۲۰:۲۰

نماینده ولی فقیه در استان همدان:

۱۹ بهمن روز افتخارآفرینی نیروی هوایی ارتش است

۱۹ بهمن روز افتخارآفرینی نیروی هوایی ارتش است

همدان-نماینده ولی فقیه در استان همدان گفت: روز ۱۹ بهمن، روز افتخار آفرینی نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران است.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله حبیب الله شعبانی موثقی عصر چهارشنبه در مراسم گرامیداشت روز نیروی هوایی بیان کرد: ساختار سیاسی کشور به نحوی است که مسئولان کشور با نظر مستقیم و غیر مستقیم مردم انتخاب می‌شوند

وی با اشاره به اینکه باید از حرکت تاریخی نیروی هوایی ارتش در سال ۵۷ یاد کنیم، افزود: اگر انقلاب اسلامی به پیروزی رسید و توانست در برابر مستکبران عالم ایستادگی کند، به علت حضور مردم بود

امام جمعه همدان با بیان اینکه از منظر روایات و آموزه‌های دینی، مردم ستون خیمه جامعه هستند، اظهار کرد: دنیای امروز، دنیای قدرت طلبی‌ها و زورگویی‌هاست و حقوق بشر برای کشورهای استکباری معنایی ندارد و آنچه می‌تواند کشوری را در مقابل کشورهای زورگو مقاوم کند، قدرت نظامی است.

شعبانی موثقی با اشاره به اینکه غزه بهترین تجربه در این عرصه است، ادامه داد: اینکه دشمن جرأت حمله به کشور را ندارد، به خاطر قدرت نظامی جمهوری اسلامی و توان شما است.

وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی را مردم به پیروزی رساندند و همین مردم آن را استمرار خواهند بخشید، گفت: آنجایی که انقلابی و جهادی عمل شده و به جوانان اعتماد کردیم، به موفقیت دست پیدا کردیم.

امام جمعه همدان با بیان اینکه متأسفانه به دلیل حضور نفوذی‌ها با عقب افتادگی‌هایی در برخی صنعت‌ها روبرو بوده‌ایم، افزود: تغییر و تحول‌ها در مدیریت‌ها با نوع انتخاب مردم رخ می‌دهد، پیوند امام و امت نعمتی بزرگ و خنثی کننده همه نقشه‌های دشمنان است.

کد مطلب 6018092

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