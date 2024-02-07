قدرت نظامی واشنگتن افول کرده؛آمریکا با بحران عمیق رهبری مواجه است

به گزارش خبرگزاری مهر، اندیشکده آمریکایی هریتیج (Heritage) در گزارش سالانه خود که درباره شاخص قدرت نظامی آمریکا می‌پردازد، در تحلیلی نوشت: واشنگتن با بحران رهبری عمیق و کاهش توانمندی نظامی و لجستیکی در ارتش مواجه است.

این گزارش می‌افزاید: با نگاهی به گزارش سالانه مبسوط ۱۰ سال گذشته درباره شاخص‌های قدرت نظامی ارتش، اما اکنون توان نظامی ایالات متحده آمریکا و قابلیت‌های امروز ارتش بیش از هر زمان دیگری در ورطه ضعف و افول سوق یافته است، و کاهش بنیه نظامی ارتش نشانگر «وجود بحرانی عمیق در سطوح کلان مدیریتی و رهبری» آمریکا است.

بنیاد هریتیج در گزارش خود یکی از دلایل وضعیت رو به افول توانمندی نظامی ارتش آمریکا را «بی‌توجهی و وانهادن قشر جوان از سوی نخبگان سیاسی آمریکا» تلقی می‌کند و در ادامه به پرسش نخبگان آمریکایی می‌پردازد که «به راستی چرا قشر جوانان دیگر تمایلی به جانفشانی و فداکاری برای وطن ندارند.»

در همین راستا، اندیشکده آمریکایی در انتقادی تلویحی از ضعف قدرت حاکمه آمریکا مدعی است که برای زنده کردن قدرت گذشته واشنگتن در صحنه جهانی باید «شهروندان عادی آمریکایی خود را در ساختار قدرت حس کنند و انگیزه واقعی برای مطالبه رهبری جدید آمریکا داشته باشند.»

بنیاد هریتیج با اشاره به در پیش بودن انتخابات سرنوشت ساز ریاست جمهوری آمریکا در سال جاری میلادی به افول توانمندی ارتش در طول مدت زمامداری جو بایدن به عنوان فرماندهی کل قوای نظامی آمریکا می‌پردازد و با استناد به آرا شهروندان آمریکایی می‌افزاید: «انتخابات دیگر برای آنان مفهومی زاییده از اصول دمکراتیک نمی‌دهد، بلکه نتیجه آن به منزله کارنامه زمامداری وی خواهد بود.»

این گزارش در ادامه با اشاره به فزونی یافتن رقبای جهانی آمریکا طی یک دهه از پس رفت ارتش آمریکا در سایه حاکمیت نخبگان سیاسی آمریکا در انتقادی تلویحی از حاکمیت سیاسی نخبگان در مسند قدرت آمریکا می‌نویسد: «رهبران سیاسی آمریکا با راه انداختن جنگ‌های بی انتها در خاورمیانه، توان نظامی واشنگتن را رفته رفته به فرسایش بردند و در مقابل، رقبای سیاسی همچون چین کمونیست طی این مدت، با تقویت خوود اکنون در آستانه تحمیل سلطه جهانی خود در دو قلمرو سیاسی در اقیانوس هند و آرام است.»

بنیاد آمریکایی در پایان گزارش خود خاطرنشان کرد که ماهیت بحران کنونی آمریکا این است که «دهه گذشته افول نظامی تنها نشانه‌ای از فروپاشی گسترده‌تر خودمختاری در کشور است».

به اذعان اندیشکده هریتیج، جو بایدن، به عنوان یک سیاستمدار ایدئولوگ نئولیبرال با رهبری ضعیف خود سهم بسزای و مستقیمی در شعله ور کردن آتش جنگ در قاره اروپا و خاورمیانه ایفا کرده است و این امر به فرسایش بنیه نظامی ارتش در مصاف با قدرت‌های جهانی انجامیده است.

هریتیج در پایان گزارش خود خاطرنشان می‌کند که «افول نظامی آمریکا طی یک دهه گذشته این حقیقت را برملا می‌سازد که آمریکا یک گام دیگر به شواهد فروپاشی نظام فدرالی خودمختار ایالتی نزدیک گشته است.»

در همین راستا، نظرسنجی انجام شده از سوی مرکز تحقیقاتی «پیو» در آمریکا نشان داد که در شرایطی که ارتش ایالات متحده با مشکل تعداد کم متقاضیان در فعالیت در ارتش روبه رو است، بیش از نیمی از بزرگسالان زیر ۳۰ سال دیدگاه منفی نسبت به ارتش ایالات متحده دارند.

این نظرسنجی نشان داد که ۵۳ درصد از آمریکایی‌های در سنین بین ۱۸ تا ۲۹ سال بر این باورند که ارتش تأثیر منفی بر اداره امور در کشور گذاشته است.