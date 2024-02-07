افتادن کانتینر بر روی خودرو در بندرشهیدرجایی یک کشته بر جای گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، افتادن کانتینر به‌واسطه سهل‌انگاری راننده کامیون ماک بر روی یک خودرو در بندر شهید رجایی، یک کشته بر جای گذاشت. یکی از کامیون‌های تریلر حامل کانتینر به دلیل آنچه عدم محکم کردن بار عنوان شده، موجب مرگ یک راننده شد. صبح چهارشنبه در بندر شهید رجایی یک حادثه منجر به فوت رخ داد.

در این حادثه که در اثر افتادن یک کانتینر بر روی یک پژو پارس رخ داده، متأسفانه راننده پژو پارس جان خود را از دست می‌دهد.

علت حادثه، سهل‌انگاری راننده کامیون ماک در محکم کردن بار کانتینر خود بوده که در زمان پیچیدن با سرعت بالا در یکی از تقاطع‌های داخلی بندر شهید رجایی، سبب بروز این حادثه شده است.

کانتینر از روی کامیون چپ شده و بر روی یک پژو پارس که در کنار آن در حال حرکت بوده، می‌افتد و راننده‌ی پژو پارس جان خود را از دست می‌دهد. حال دیگر سرنشین پژو پارس مساعد گزارش شده است.

دو ماه پیش نیز در حادثه مشابهی، وارد آمدن ضربه ناشی از بلند کردن و چرخش کانتینر توسط جرثقیل، موجب کشته شدن یک نفر شده بود.