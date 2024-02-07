طرح غربالگری اسکلتی-عضلانی دانش آموزان زنجانی افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حکمت الله هاشمی در آیین افتتاح وضعیت اسکلتی عضلانی کودکان و نوجوانان در دبستان آیت الله شبیری ۲ گلشهر ضمن تبریک تبریک چهل و پنجمین سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، گفت: این طرح یکی از بهترین طرح‌های ارزشمند سازمان جوانان هلال احمر کشور در راستای پیشگیری از ناهنجاری‌های اسکلتی کودکان با هدف کمک به تأمین سلامت جسمی حرکتی، ارتقای عملکرد فردی و اجتماعی و نیز ترویج شیوه زندگی سالم برای کودکان و نوجوانان بدون در نظر گرفتن هرگونه تبعیض میان آنهاست.

وی اظهار داشت: مشکلات اسکلتی عضلانی یکی از عمده ترین آسیب‌ها، اختلالات و بیماری‌های ناتوان کننده ای است که کودکان و نوجوانان را مبتلا و فرد را نیازمند به دریافت خدمات و مداخلات توانبخشی می‌کند که بر برون رفت از این مشکلات طرح غربالگری رایگان اسکلتی - عضلانی دانش آموزان ۶ تا ۱۲ سال در ۶ مدرسه دخترانه و پسرانه زنجان انجام می‌شود.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان زنجان گفت: ذهن کودکان برای یادگیری آماده است که باید از این نعمت سلامتی که خداوند به انسان عنایت کرده به خوبی مراقبت کنیم.

هاشمی با بیان اینکه هرکدام از اندام‌های بدن کارکردهای خاصی را دارد، یادآوری کرد: پیش از این با توجه به نبود شناخت کافی در حوزه اسکلتی کودکان دچار معضل بودیم اما در حال حاضر این معضل کمتر شده است.

وی با بیان اینکه سلامت کودکان مورد توجه دولت است، افزود: اگر در سن رشد کودکان مشکلات اسکلتی – عضلانی به موقع شناسایی شود به راحتی قابل درمان و هزینه‌هایی را در حوزه درمان تحمیل نمی‌کند که نباید از این موضوع جدی در کودکان غافل باشیم.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان زنجان گفت: زنجان در حوزه توانبخشی، بهترین مرکز بعد از استان تهران و جزو مراکز برتر به شمار می‌رود که به هموطنان خدمات می‌دهد.

هاشمی خاطر نشان کرد: اولویت ما در هلال احمر توجه به پیشگیری است که با حفظ سلامت کودکان و جوانان موفقیت‌های زیادی را شاهد خواهیم بود.

گفتنی است، آئین افتتاح وضعیت اسکلتی - عضلانی کودکان و نوجوانان در دبستان پسرانه آیت الله شبیری ۲ گلشهر شهر زنجان با حضور مسئولان آموزش و پرورش و هلال احمر برگزار شد.