همدان آماده برگزاری دوره های آموزش صنایع دستی در ارمنستان

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا خلجی چهارشنبه در آئین افتتاح روزهای فرهنگی همدان در ایروان پایتخت ارمنستان، با بیان اینکه از شهر حکیم هزارهها شیخالرئیس بوعلیسینا، از شهر عالم و شاعر بزرگ باباطاهر همدانی و از پایتخت تاریخ و تمدن ایران، شهری با قدمت ۷ هزار ساله آمدهام، گفت: من از شهر تاریخ و تمدن و فرهنگ، از شهر کتیبههای گنجنامه و غار علیصدر و از شهر شیرسنگی نماد هخامنشیان آمدهام.
وی با این توضیح که در همدان بالغ بر ۲۵۰۰ جاذبه گردشگری وجود دارد که ۱۸۰۰ اثر آن ثبت ملی و جهانی شده، تصریح کرد: در سال جاری شاهد ثبت جهانی محور فرهنگی تاریخی هگمتانه تا همدان خواهیم بود و از بزرگان و نخبگان ارمنستان دعوت میکنم تا میزبان آنان در همدان باشیم و از جاذبههای تاریخی و فرهنگی همدان دیدن کنند.
معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی استان همدان در ادامه، استان همدان را پُر از هنر و دستنگارههای هنری خارقالعاده و منحصربه فرد توصیف کرد و افزود: در استان همدان دو شهر جهانی سفال و سرامیک لالجین و شهر مبل و منبت ملایر شهره خاص و عاماند، همچنین شهر جهانی انگور و شهر جهانی گردو در همدان است.
خلجی اظهار کرد: نمایشگاهی که شاهد افتتاح آن هستید، دستساختههای هنرمندان استان من همدان است و این آمادگی را داریم که در بخش آموزش صنایعدستی ارتباط خوبی با دولت ارمنستان داشته باشیم.
معاون وزیر فرهنگ، علوم، آموزش و ورزش ارمنستان نیز در ادامه این مراسم با تقدیر از سفارت جمهوری اسلامی ایران و مسؤولان همدان گفت: امروز جشن و عید فرهنگ و دوستی ایران و ارمنستان است.
دانیالیان با بیان اینکه امروز بسیار خوشحال شدم که شاهد جوانان ارمنی بودم که فارسی حرف میزدند، از اجرای اثرگذار نقال همدانی تقدیر کرد.
وی با تاکید بر اینکه دوستی و همسایگی ما قدمتی هزاران ساله دارد و اجزای فرهنگی هر یک از ما در دیگری وجود دارد، گفت: گاهی برای کارشناسان دشوار است که تشخیص دهند، فرهنگی ایرانی است یا ارمنی و این به دلیل همسایگی و دوستی و میراث فرهنگی هزاران ساله این دو کشور است.
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