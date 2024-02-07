به گزارش خبرنگار مهر، حسین فیروزه شامگاه چهارشنبه در حاشیه اکران دو فیلم کوتاه بدون مرز و مرز باریک در جمع خبرنگاران با اشاره به سخنان مسؤولان ارشد این شهرستان در زمینه تکمیل پروژههای نیمهتمام توسط دولت اظهار کرد: باید این سوال مطرح شود که چرا مجتمع فرهنگی هنری قوچان سالها در همین وضعیت باقیمانده و حتی خشتی روی خشت گذاشته نشده است.
این هنرمند سینمایی با گلایه نسبت به نبود سینما در قوچان طی چند دهه گذشته بیان کرد: مسؤولان در حوزه فرهنگی بهشدت کمکار بوده و باید برای تماشای آثار سینمایی در حوزه داستانی، مستند و … و حتی جشنواره فیلم فجر به شهرهای همجوار سفر کنیم.
وی با یادآوری این مطلب که طی ۵ دوره اخیر جشنواره فیلم فجر حداقل یک فیلم در استان سیستان و بلوچستان فیلمبرداری شده و شاید به آداب و رسوم و هویت بخشی آن منطقه نیز پرداخته باشد، تصریح کرد: متأسفانه تاکنون فیلمی که به هویت بخشی جوانان و مردم منطقه شمال خراسان بهویژه شهرستان قوچان بپردازد ساخته نشده است.
فیروزه یکی از علتهای این مساله را عدم تعریف روایتها برای مردم دانست و خاطرنشان کرد: فعالین فرهنگی و حتی فیلمسازها در این حوزه کمکار بوده یا از آنها حمایتی نمیشود و در قوچان نیز هیچ مجموعهای برای حمایت از این قبیل آثار وجود ندارد.
این هنرمند سینمایی با تأکید بر اینکه اگر مردم نسبت به تاریخ و فرهنگ خود آشنایی نداشته باشند نمیتوانند آن را به نقاط دیگر کشور معرفی کنند، افزود: این منطقه دارای ظرفیتهای فراوانی بوده که سادهترین به اقلیم آن بازمیگردد و به جرأت میتوان گفت کوهستانهای منطقه هیچچیزی از کوهستانهای غرب کشور کم ندارد.
وی با اشاره به اینکه عدم داشتن هویت فرهنگی و رسانهای ملی موجب حجم شدید مهاجرت از شمال خراسان به کلانشهرها شده است، ادامه داد: مساله فرهنگی اینقدر مظلوم است که گویی به فراموشی رسیده و کاندیداهای انتخابات حتی در مورد مسائل فرهنگی وعده هم نمیدهند.
فیروزه با اشاره به ساخت ۲ فیلم مستند کوتاه با حمایت دانشگاه صنعتی قوچان در این منطقه گفت: حداقل پیام این فیلمهای مستند و حضور در جشنوارهها و قرار گرفتن در معرض داوری کارگردانان مطرح باعث میشود که این اقلیم بیشتر شناخته شود زیرا دارای خرده روایتهای بسیاری بوده و میتواند منبع بسیار پررنگی در سینما شود.
این هنرمند سینمایی اضافه کرد: در حوزه انقلاب و جنگ در نقاط بسیاری از کشور آثاری از شهدای جنگ تحمیلی ساختهشده تا جایی که در خصوص شهدای زرتشتی نیز آثاری به نمایش درآمده اما علیرغم وجود سرداران بنام در این منطقه آنطور که باید در این راستا معرفی نشدهاند.
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