کادر فنی باید پاسخگو باشد/ به جز اشتباهات بدشانس هم بودیم

ایمان عالمی در گفت وگو با خبرنگار مهر و در خصوص شکست ۳ بر دو ایران برابر قطر و نرسیدن به فینال گفت: نسبت به بازی که مقابل ژاپن کردیم شرایط متفاوتی داشتیم. در دقایق ابتدایی دروازه حریف را باز کردیم و این میتوانست بیشتر به سود ما تمام شود. قطر در آن دقایق به هم ریخته بود و باید از این موقعیت خود استفاده میکردیم اما در ادامه دو غفلت انجام دادیم و قطر توانست دو بار به گل دست پیدا کند البته میتوانستیم در همان نیمه اول بازی را به تساوی بکشانیم اما شانس با ما یار نبود. در نیمه دوم هم با روحیه ای خوب به میدان آمدیم. بازی از آن ما بود و به گل دست پیدا کردیم اما به جز اشتباهات خط دفاع بدش شانس بودیم که در دقایق پایانی توپهایمان به گل تبدیل نشد. هر چه از زمان بازی میگذشت کار برای ما سختتر شد و در پایان هم شکست را پذیرا شده و از جام ملتها کنار رفتیم.
کارشناس فوتبال در خصوص انتقاداتی که از سرمربی تیم ملی بابت تعویضهای صورت گرفته میشود گفت: به نظر من خروج رضائیان اشتباه بود. ما میتوانستیم از قلی زاده و قایدی استفاده کنیم و با آوردن مقانلو آنها به خوبی میتوانستند با حرکات انفجاری و ارسال توپهای بلند، مهاجمان را صاحب موقعیت کنند. اما تعویضها درست نبود و میتوانستیم با تغییرات بهتر شاید به نتیجه هم برسیم.
عالمی در خصوص اشتباهات تمام نشدنی خط دفاع گفت: در این که مدافعان ما اشتباه داشتند شکی نیست و در این دیدار اشتباهات آنها بیشتر از بازیهای قبلی بود البته آنها فشار زیادی را در این تورنمنت تحمل کردند و از لحاظ بدنی خسته بودند اما در مجموع اشتباهات خط دفاع بخش بزرگی از شکست ما را تشکیل داد. عدم هماهنگی مدافعان و اخراج شجاع خلیل زاده باعث شد تا شرایط ما در این دیدار بدتر شده و قطر از این موقعیت استفاده کرده و به فینال راه پیدا کند.
کارشناس فوتبال در پایان و در پاسخ به این پرسش که مقصر اصلی در حذف تیم ملی از جام ملتهای آسیا سرمربی تیم است یا بازیکنان گفت: دور از انصاف است که بخواهیم تلاش و غیرت بازیکنان تیم ملی را نادیده بگیریم. در این دوره با استراتژی خوبی به جام ملتهای آسیا نرفتیم و همین مساله باعث مشکلات زیادی برای ما شد. طراحی این استراتژی به ضرر تیم ملی تمام شد و اعتقاد دارم سرمربی تیم ملی بعد از بازگشت به ایران در کمال آرامش و به دور از هرگونه انتقاد غیرفنی و مخرب باید پاسخگوی شرایط تیم ملی در جام ملتهای اسیا باشد.
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