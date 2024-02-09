به گزارش خبرنگار مهر، امید ابراهیمی پس از حذف تلخ از جام ملتهای ۲۰۲۳ آسیا و حضورش در تیم ملی اظهار داشت: من از سال ۲۰۱۲ وارد تیم ملی شدم تا به امروز حدود ۱۲ سال است که در تیم ملی حضور دارم اما نفهمیدم این ۱۲ سال چگونه گذشت. با افتخار ۱۲ سال برای خاک و وطنم بازی کردم. از روزی که اردوهای تیم ملی برای جام ملتهای آسیا آغاز شد همه بازیکنان با یکدیگر همدل شدیم که در این رقابتها قهرمان شویم و دل مردم را شاد کنیم، اما نشد. همه وجودمان را گذاشتیم و با بدشانسی به فینال نرسیدیم و شرمنده مردم شدیم.
مقابل قطر شرایط ایدهآلی نداشتیم
وی با اشاره به وجود تمام شرایط برای قهرمانی در این رقابتها افزود: ما از ابتدای کار تنها به قهرمانی فکر میکردیم و اصلاً برای ما مهم نبود که با چه تیمی و در چه مرحلهای بازی خواهیم کرد. روزی که به ژاپن خوردیم استرسی نداشتیم و فقط میخواستیم به فینال برسیم. درست است در این تورنمنت تیمها در برخی از بازیهایشان لغزش دارند ولی ما همه مسابقات را بردیم اما در دیدار با هنگکنگ شرایطمان واقعاً ایدهآل نبود ولی باز هم بردیم. برابر ژاپن همه عملکرد ایران را دیدند ولی هنوز نتوانستهام بازی با قطر را هضم کنم. با اینکه دیدار با قطر روز ایدهآل خودمان نبود ولی موقعیتهای بیشتری داشتیم. با احترامی که برای قطریها قائل هستم، قطریها گل اول و سومشان روی خوش شانسی به دست آمد.
اکرم عفیف روز خوبش به تیم ملی ایران رسید
هافبک تیم ملی کشورمان در خصوص تیم ملی قطر عنوان کرد: قطریها بازیکن لژیونری ندارند و همه در لیگ خودشان بازی میکنند. این بازیکنان کنار هم رشد کردهاند و حدود ۱۵ سال است که کنار هم فوتبال بازی میکنند. این تیم چهار سال پیش قهرمان شد و امسال به فینال رسید. اکرم عفیف در لیگ قطر هم بازیکن خوبی است و در بازی با ایران روز خوبش بود و بازیکن بسیار با کیفیتی است.
هنوز باورم نمیشود از آسیا حذف شدیم
ابراهیمی با بیان اینکه موقعیتهای ما بیشتر از تیم فوتبال قطر بود گفت: موقعیتهای صددرصدی داشتیم که از دست دادیم. شانس با ما یاری نکرد و همه چیز را از دست دادیم تا شکست بخوریم. پس از باخت مطمئناً یکسری صحبتها میشود و برخی ممکن است درباره سیستم بازی صحبت کنند ولی توجه کنند گل سوم را برخلاف جریان بازی دریافت کردیم. سواری بازی بودیم و حمله میکردیم اما روی ضد حمله گل خوردیم. واقعاً شرمنده مردم شدیم و خودم هنوز نتوانستهام هضم و باور کنم. انتظار مردم قهرمانی بود اما قبول کنند ما خیلی تلاش کردیم.
شانس قطر برای قهرمانی بیشتر است
وی درباره پیشبینیاش از قهرمان این دوره از جام ملتهای آسیا تصریح کرد: قطر از نظر تیمی بهتر از اردن است و شانس بیشتری برای قهرمانی دارد.
بازیکنان تیم ملی هم قسم شده بودند ژاپن را در نیمه دوم له کنند
بازیکن تیم ملی فوتبال کشورمان در رابطه با اتفاقات بین دو نیمه دیدار ایران و ژاپن تصریح کرد: تا قبل از گل ژاپن استرس و دستپاچگی داشتیم اما وقتی گل را دریافت کردیم چیزی در وجودمان آزاد شد و راحت بازی کردیم. در همان نیمه اول، دو، سه موقعیت گلزنی به دست آوردیم. امیر قلعهنویی در بین دو نیمه بیشتر به لحاظ روحی صحبت میکرد و میگفت چرا خودتان را باور ندارید؟ شما بهتر از ژاپن هستید. بازیکنان هم به این فکر کردند چیزی برای از دست دادن نداریم و برویم و ژاپن را له کنیم. قلعهنویی تأکید کرد از لحظهای که نیمه دوم شروع میشود دوست ندارد بازیکنی یک پا عقب بگذارد و همه نترس بازی کنند. قلعهنویی اعتقاد داشت بازیکنان از نظر فنی بهتر از ژاپن هستند.
سکوت دو ساعته ملی پوشان در رختکن پس از حذف
هافبک تیم ملی ادامه داد: قلعهنویی تجربه بالایی دارد و ۲۵ سال است مربیگری میکند. او از شروع اردوی تیم ملی میگفت نگران هیچ تیمی نیستم و فقط نگران بازیکنانم هستم که کیفیت خودشان را نداشته باشند. قلعهنویی در بازی با قطر هم همین جمله را گفت که چرا شرایط خودتان را ندارید. پس از بازی حدود دو ساعت در رختکن حضور داشتیم و بازیکنان یک کلمه حرف نزدند چون نایی برای حرف زدن نداشتند. خودمان را در فینال میدیدیم. هیچ بازیکنی در رختکن دل و دماغ دوش گرفتن هم نداشت. حس عجیبی در رختکن بود و سپس قلعهنویی آمد و گفت بازی تمام شده و شما تلاشتان را انجام دادید.
دوست داشتم با قهرمانی از تیم ملی خداحافظی کنم
ابراهیمی در خصوص خداحافظیاش از تیم ملی عنوان کرد: قبل از بازی به همسرم گفته بودم ۱۲ سال است در تیم ملی هستم و دوست دارم قهرمان شویم و خداحافظی کنم، هر چند هر اتفاقی هم میافتاد خداحافظی میکردم. شرایط سنیام طوری بود که باید میرفتم. در سه، چهار سال اول حضورم در تیم ملی بزرگانی مثل جواد نکونام و آندرانیک تیموریان بودند. در پست هافبک دفاعی همیشه بازیکنان بزرگی حضور داشتند. دوست داشتم با قهرمانی ایران خداحافظی کنم ولی نشد.
همیشه سعی کردم به مربیان احترام بگذارم
این بازیکن درباره اینکه کارلوس کیروش و امیر قلعهنویی اعتقاد ویژهای به او داشتند، گفت: در فوتبالم سعی کردم به مربی احترام بگذارم و هر آن چیزی که میخواهد، انجام دهم. خدا را شکر در حدود ۶۰ بازی ملی تلاش کردم بهترین عملکرد را داشته باشم، چه دوران کیروش، چه اسکوچیچ و چه قلعهنویی. الان در لیگ قطر حضور دارم، برای اینجا بودن باید از نظر فنی خوب باشید. اینجا خوب نباشید ممکن است پس از ۶ ماه یا نیم فصل کنارت بگذارند.
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