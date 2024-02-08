به گزارش خبرنگار مهر، در بیست و یکمین جشنواره فیلم فجر مشهد فیلم شه سوار اثر حسین نمازی اکران شد.

مهرداد صدیقیان، الناز حبیبی، هادی کاظمی، عباس جمشیدی‌فر، گیتی قاسمی، سعید عطایان، ایمان برات‌پور، حافظ نبی زاده، مهرناز افلاکیان، ناهید استواری، عزت‌الله رمضانی‌فر، امیر دژاکام بازیگران در این اثر هنرنمایی کرده‌اند.

شه سوار دومین فیلم کمدی اجتماعی حسین نمازی بعد از فیلم شادروان است که فضای کمدی آن یکی از آثار کمدی این دوره از جشنواره را پر رونق کرده است.

داستان طی سه شبانه روز و در یک مراسم عروسی رخ می‌دهد. به دنبال درگذشت پدر خانواده در جریان برگزاری عروسی که چند بار به هم خورده است، خانواده قصد پنهان کردن این خبر را دارند.

شه سوار؛ درام تلخ اجتماعی

حسین نمازی ساخت فیلم را با یک درام تلخ اجتماعی درباره پیوند اعضا آغاز کرد. فیلم آپاندیس قدم اول نمازی در فیلمسازی به حساب می‌آید که البته در فیلم دوم یعنی شادروان مسیر اصلی و ژانر مورد علاقه‌اش را پیدا کرد و یک کمدی اجتماعی با کیفیت را راهی جشنواره چهلم کرد. بعد از دو سال با همان تم و فضای آشنای فیلم شادروان به سراغ موضوعی مشابه در فیلم شهسوار رفته است.

نازنین حسینی از تماشاگران این اثر گفت: فیلم خوبی بود. طنز تلخ و زندگی فقرا و سطح پایین جامعه را به تصویر می‌کشید. مخصوصاً قسمتی از فیلم را بسیار دوست داشتم که گریه و خنده با هم تلفیق شده بود.

نازنین حجار مخاطب دیگر این اثر ابراز کرد: فیلمنامه بسیار شبیه شادروان بود و مهرداد صدیقیان و هادی کاظمی بازی بسیار خوبی داشتند.

سوسن مستوفی که همراه دوستانش برای دیدن فیلم به سینما آمده بود، ابراز کرد: فیلم خوبی بود ولی انتظار افراد برای دیدن فیلم جشنواره رو برآورده نمی‌کند.

شه سوار؛ دارای جلوه‌های بصری زیبا اما فیلم نامه‌ای دوپاره

حجت الاسلام مصطفی یوسف زاده، منتقد سینما با اشاره به اینکه فیلم «شه سوار» همان موقعیت شادروان را داراست در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در داستان فیلم خانواده‌ای را شاهد هستیم که دور از مرکز است و پدر خانواده دچار حادثه می‌شود و نبود ایشان موقعیت کمدی میان اعضای خانواده ایجاد می‌کند و خانواده تلاش می‌کند مرگ بزرگ خانواده که شهسوار داستان است پنهان بماند و مراسم عروسی برگزار شود.

منتقد سینما به نقاط قوت و منفی این اثر اشاره و ابراز کرد: در موقعیت کلامی شاهد بعضی نقاط قوت هستیم اما به لحاظ فیلم نامه دوپاره است.

حجت الاسلام یوسف زاده گفت: در شه سوار دوربین نمای زیباتری نسبت به شادروان به تصویر می‌کشد و بازی‌ها مقداری پخته‌تر است، اما نه می‌توان گفت نسبت به شادروان جلوتر است و نه می‌توان گفت عقب تر؛ بلکه همان پلان داستانی را ادامه می‌دهد.

وی در پایان یادآور شد: امیدوارم حسین نمازی در ادامه مسیر فیلم سازی در بحث فیلم نامه و حوزه داستانی جدی تر ورود پیدا کند.‌