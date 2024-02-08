احداث یازده بازارچه عرضه اقلام اساسی در کرمانشاه

محسن دارابی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: یازده بازارچه در محلات مختلف کرمانشاه از جمله میدان شاهد الهیه، دولت آباد، مسجدالنبی طاق بستان، میدان آزادی، مجتمع میلاد، میدان حافظ شهرک معلم و ترمینال راه کربلا احداث شد.
وی افزود: کالاهای اساسی از جمله برنج، گوشت، روغن و سایر اقلام خوراکی و اساسی با قیمت مصوب و تنظیم بازاری در این بازارچهها ارائه میشود.
رئیس سازمان مشاغل شهری و فرآوردههای کشاورزی شهرداری کرمانشاه تصریح کرد: به دنبال دستورالعمل وزارت کشور و در راستای تنظیم بازار و رفاه حال همشهریان و معیشت سازمان مشاغل شهری با همکاری جهاد کشاورزی این بازارچهها احداث شدند.
وی ابراز کرد: بازارچهها از ٢۵ آذر ماه آغاز به کار کردند و برای ایام نوروز و ماه مبارک رمضان فعال هستند و اقلام و کالاهای اساسی در این بازارچهها عرضه میشود.
وی خاطرنشان کرد: حواله این اقلام از جهاد کشاورزی اخذ میشود و این بازارچهها موقت است اما پیگیر احداث بازارچه دائمی در میدان میوه و تره بار هستیم.
دارابی عنوان کرد: بازرگانیها و مباشرین جهاد کشاورزی به صورت مستقیم از کارخانه اجناس را در این بازارچهها عرضه میکنند.
نظر شما