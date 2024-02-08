معصومه جودکی در گفت وگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: همزمان با ایام الله دهه فجر مراکز سلامت روانی - اجتماعی (سراج) واحدهایی با هدف ارتقای کمی و کیفی ارائه خدمات سلامت روانی و اجتماعی و اعتلای کیفیت زندگی افراد و مراجعان و خانوادهها راه اندازی شدهاند.
وی افزود: در این مراکز خدماتی که تاکنون با وجود ضروری بودن، جای آنها در نظام ارائه خدمات پایه و تخصصی خالی بوده است، تعریف شدهاند و تحت پوشش قرار میگیرند. در این راستا ۶ مرکز در شهرستانهای فردیس، ساوجبلاغ، نظرآباد، اشتهارد، چهارباغ و مرکز بهداشت شرق کرج فعال شدهاند.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی استان البرز بیان کرد: خدمات مراقبت مشارکتی در سلامت روان شامل همه خدمات تشخیصی، دارو درمانی، روان درمانی فردی و گروهی و مداخلات اجتماعی است که شامل مراقبت و ارائه خدمات چندجانبه و همکاری در مدیریت موردی مراجعان و بیماران میشود.
جودکی عنوان کرد: مراقبت پس از ترخیص بیماران روان پزشکی با مشکلات شدید شامل ویزیت در منزل، پیگیری تلفنی، آموزش بیمار یا مراجع و خانواده، ارائه بسته مددکاری مبتنی بر فرد و خانواده شامل ارائه خدمات مددکاری فردی از دیگر خدماتی هستند که به بیماران ارائه میشوند.
وی افزود: تشخیص مشکلات و آسیبهای اجتماعی در فرد مانند بدرفتاری با کودک، خشونت خانگی و بی سرپرستی یا بد سرپرستی فرد و توانمندسازیهایی که بیشتر با برقراری ارتباط خانوادهها، بدنه مردمی مرتبط یا دستگاههای دولتی تا رسیدن به رفع مشکل اجتماعی فرد انجام میشود، از دیگر خدمات هستند.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی استان البرز اظهار کرد: بسته مددکاری جامعهای یا اقدام جامعه شامل فعالسازی مردم منطقه در راستای کاهش زمینههای آسیبزای سلامت و زمینه آسیبهای اجتماعی و ارتقای زمینههای سلامت روان در محله و منطقه است که در قالب خانه مشارکت مردم در سلامت ارائه میشود.
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