به گزارش خبرگزاری مهر، ️ در خجسته عید مبعث حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی (ص)، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی در دیدار مسؤولان و کارگزاران نظام، سفرا و نمایندگان کشورهای اسلامی و جمعی از اقشار مختلف مردم، اجابت دعوت و بعثت نبوی را باعث رشد و سعادت دنیوی و اخروی خواندند و با اشاره به حادثه تلخ غزه و ادامه جنایت‌های رژیم صهیونیستی گفتند: مصیبت غزه، مصیبت بشریت است و نشان می‌دهد نظم کنونی جهانی کاملاً باطل و غیرقابل دوام است و از بین خواهد رفت.

رهبر انقلاب اسلامی در این دیدار با تبریک عید مبعث به ملت ایران و همه مسلمانان، بعثت را مبارک‌ترین و بزرگ‌ترین حادثه تاریخ بشریت خواندند و گفتند: با بعثت پیامبر اعظم، نسخه کامل و نهایی و همیشگی سعادت دنیوی و اُخروی بشر ارائه شد.

ایشان سر بر آوردن بعثت در محیط ظلمانی و سراسر کجی و انحراف جاهلیت و آشکار شدن نشانه‌های انحراف و سقوط در همه تمدن‌های بزرگ آن روز جهان را حادثه‌ای خارق‌العاده برشمردند و افزودند: برنامه بعثت باز کردن راه ارتباط بشر محصور در چارچوب تنگ مادی با عالَم غیب و الوهیت یعنی ایمان و سپس تزکیه انسان یعنی تعالی و رشد دادن او از طریق رفع نواقص و زدودن زشتی‌ها، بدی‌ها و باطل است.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، تزکیه را حرکتی فراگیر برای اصلاح امور فرد و جامعه در همه ابعاد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و نفی انواع بی‌عدالتی و فاصله‌های طبقاتی خواندند و گفتند: تزکیه، زمینه تعلیم انسان و جامعه را فراهم می‌کند تا با غنی‌سازی جامعه از لحاظ معرفت و معنویت، انسانِ تراز اسلام ساخته شود.

ایشان با استناد به آیات قرآن کریم، بعثت و دعوت نبی اکرم را امری جاری و دائمی برای همه زمان‌ها دانستند و گفتند: هم‌اکنون نیز پیغمبر اکرم (ص) در حال تعلیم و تزکیه است یعنی همچنانکه آن روز مردم را به دوری از بت‌ها دعوت کردند امروز نیز همان خطاب و دعوت وجود دارد.

رهبر انقلاب، مبارزه با نفس و شکستن بت هواهای نفسانی را اولین گام در اجابت دعوت پیامبر اکرم خواندند و افزودند: اینکه برخی می‌گویند برای اصلاح دنیا، اول باید خود و جامعه خود را اصلاح کنید حرف درستی است چرا که نشان دادن ارائه یک نمونه اصلاح شده به دنیا موجب جذب دیگران به آن نمونه و الگو می‌شود.

ایشان تحقق انقلاب اسلامی را نتیجه اجابت پیام بعثت و دعوت امام بزرگوار از طرف مردم خواندند و گفتند: در ادامه هم مردم ما به توفیق و فضل پروردگار حرکت خود را در مسیر درست ادامه داده‌اند و تا هر زمان که اجابت دعوت پیغمبر ادامه داشته باشد، رشد و پیشرفت که فقط هم رشد معنوی و اُخروی نیست ادامه دارد و می‌توان به بهترین نمونه زندگی دنیوی و اُخروی دست یافت.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با اشاره به رواج ظلم و حق‌کشی در جهان امروز، رهایی از این وضع و بهبود زندگی مردم دنیا را در گرو اجابت دعوت پیامبر و استفاده از تزکیه و تعلیم نبوی دانستند و افزودند: مسئولیت ما خودسازی و نشان دادن اداره کشور بر اساس الگوی اسلام است که در این زمینه موفقیت‌هایی داشته‌ایم که در دنیا تأثیرگذار بوده و البته کوتاهی‌هایی هم داشته‌ایم.

رهبر انقلاب اسلامی در بخش دیگری از سخنانشان با اشاره به استمرار مصیبت غزه، آن را مصیبت دنیای اسلام و بلکه همه بشریت، و نشان‌دهنده اوج بطلان نظم کنونی جهانی خواندند و خاطرنشان کردند: امروز آمریکا، انگلیس و بسیاری از کشورهای اروپایی و دنباله‌روهای آنها پشت دست‌های جنایتکار و به خون‌آلوده رژیم صهیونیستی قرار دارند که از همین جا می‌توان فهمید نظم کنونی جهان نظمی باطل و غیرقابل دوام است و از بین خواهد رفت.

ایشان، بمباران بیمارستان و کشتار نزدیک به ۳۰ هزار تن از مردم غزه را باعث رسوایی فرهنگ و تمدن غربی دانستند و افزودند: پشت سر این جنایت‌ها پول، تسلیحات و کمک‌های سیاسی آمریکا است و همچنان‌که خود صهیونیست‌ها اعتراف کردند بدون تسلیحات آمریکایی یک روز هم قادر به ادامه جنگ نبودند بنابراین آمریکایی‌ها نیز مجرم و مسؤول این حادثه تلخ هستند.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای راه‌حل پایان بحران غزه را کنار کشیدن قدرت‌های بزرگ جهانی و طرفدار غرب از این قضیه خواندند و گفتند: مبارزان فلسطینی خود قادر به اداره میدان هستند، همچنان‌که تا امروز نیز با اداره صحنه، ضربه سختی به آنها وارد نشده است.

ایشان با تأکید بر اینکه وظیفه دولت‌ها قطع کمک‌های سیاسی، تبلیغاتی، تسلیحاتی و عدم ارسال کالاهای مصرفی به رژیم صهیونیستی است، خاطر نشان کردند: وظیفه ملت‌ها فشار آوردن به دولت‌ها برای انجام این وظیفه بزرگ است.