کمبود متخصص طب اورژانس در کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرنگار مهر، سعید جاودان سیرت صبح پنجشنبه در نشست با خبرنگاران، افزود: ۲۳۶ میلیارد تومان تجهیزات طی سال جاری وارد استان شد.

وی ابراز داشت: ویدئو اندسکوپ، ونتیلاتور، مانیتورینگ قلب و بسیاری از دستگاه‌های مورد نیاز استان در سال جاری تأمین شد.

جاودان سیرت با بیان اینکه در سفر اول رئیس جمهوری ۴۸۵ میلیارد تومان اعتبار برای استان در نظر گرفته شد، اظهار کرد: ۸۵ میلیارد تومان از این اعتبار تخصیص یافت.

جاودان سیرت افزود: مجوز دستگاه های «سی تی اسکن» دو بیمارستان نیز اخذ شد.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی یاسوج گفت: ۱۵ پروژه طی دهه فجر در استان به مرحله افتتاح رسید و ۲۸ پروژه در حال تکمیل داریم که مهمترین آن دانشکده دندان پزشکی با ۹۵ درصد پیشرفت است.

وی ابراز داشت: بیمارستان‌های چرام، لنده و سی سخت نیز در حال تکمیل است.

جاودان سیرت از افزودن ۱۵٠ تخت بیمارستانی در سال جدید خبر داد و گفت: مرکز درمان ناباروری بیمارستان شهید جلیل یاسوج افتتاح خواهد شد.

جاودان سیرت با بیان اینکه ۴٠٠ متخصص و فوق تخصص در استان داریم، اظهار کرد: کمبودهایی در حوزه پزشک متخصص، تب اورژانس و بیهوشی داریم.

جاودان سیرت با اشاره به اینکه طرح‌های پزشک خانواده در سطح شهرستان‌ها اجرایی شد، تصریح کرد: ۹ هزار بیمار با فشار خون بالا و ۴ هزار و ۵٠٠ بیمار دیابت در استان شناسایی و به پزشک معرفی شدند.