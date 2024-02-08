به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از از شرکت پالایش نفت آبادان، حکیم قیم، مدیرعامل شرکت پالایش نفت آبادان هم در این باره گفت: کارهای بزرگ انجام شده تداعی سخن امام راحل (ره) درباره ما می‌توانیم بود افتتاح این پروژه‌ها در راه‌اندازی ابر پروژه فاز ۲ متأثر از آموزه‌های امام خمینی (ره) و رهبری است.

وی با یادآور شدن اینکه احداث مخازن کروی به خاطر شرایط برجامی راکد بود و با ۲ سال تأخیر در دولت سیزدهم این پروژه عظیم پایان یافت. با بهره‌برداری از این پروژه می‌توان مانع سوختن گاز مازاد گاز مایع شد و امید است تداوم صادرات این فرآورده را رقم بزند.

قیم با اشاره به کلنگ‌زنی پست ۱۳۲ کیلوولت گفت: این پروژه در دولت سیزدهم به نقطه آغاز رسید که امید است تا ۲ سال آینده عملیاتی شود و تداوم تولید را تضمین و به شهرستان کمک کند. بهره‌برداری این پست برق و اتصال آن به برق شهری عامل پایداری دوطرفه خواهد بود.

مدیرعامل شرکت پالایش نفت آبادان درباره بهره‌برداری از نسخه ایرانی سیستم کنترل مولدهای گازی (هی تا چی) نیز گفت: در پالایشگاه آبادان هفت مولد گازی (هی تا چی) ساخت ژاپن وجود دارد که در قالب امضای قرارداد با یک شرکت دانش‌بنیان این قطعه با توان داخلی ساخته و عملیاتی شده است. از این دستگاه در صنایع نفتی و وزارت نیرو می‌توان استفاده کرد و تحریم‌ها را پشت سر گذاشت. عملیاتی شدن این مخازن سبب ذخیره‌سازی گاز مایع و تداوم صادرات می‌شود.

چراغ ۳ پروژه برقی دیگر در پالایشگاه آبادان روشن شد

افزون بر بهره‌برداری از این مخازن، پروژه احداث پست برق ۱۳۲/۳۳ کیلوولت پالایشگاه آبادان آغاز و کلید خانه فرعی و سیستم نوسازی شده تحریک مولدهای ۱۱ و ۱۲ نیروگاه شماره ۲ پالایشگاه آبادان به بهره‌برداری رسید.

پروژه احداث پست ۱۳۲/۳۳ کیلوولت و اتصال آن به شبکه سراسری برق قرار است در ۲ سال و مساحتی معادل پنج هزار و ۸۰۰ مترمربع و بااعتباری افزون بر ۲۷۶ میلیارد تومان از سوی شرکت داخلی اجرایی شود.

این پست برق یکی از عظیم‌ترین پروژه‌ها در نوع خود است که به نیروگاه سوم و کلید خانه اصلی پالایشگاه متصل می‌شود و برق اضطراری فاز ۲ پالایشگاه را تأمین می‌کند. همچنین بااتصال به شبکه سراسری برق به تأمین برق موردنیاز شهرستان برای داشتن شبکه‌ای پایدار کمک می‌کند.

نوسازی سیستم تحریک مولدهای ۱۱ و ۱۲ نیروگاه ۲

در ادامه آئین‌های بهره‌برداری سیستم نوسازی‌شده تحریک مولدهای ۱۱ و ۱۲ نیروگاه شماره ۲ نیز به بهره‌برداری رسید.

نوسازی سیستم کنترل متناسب با احداث نیروگاه شماره ۳، کاهش هزینه تعمیرات، افزایش پایداری و قابلیت اطمینان شبکه برق براثر پاسخ زمانی سیستم کنترل ولتاژ جدید از اهداف اجرای این طرح است.

بالاتر رفتن سیستم استاتیکی در مقایسه با سیستم مکانیکی در شرایط بحرانی، کنترل جریان تحریک به‌صورت خودکار، کاهش احتمال بروز خطای انسانی و پایش و ثبات شبکه برق از مزایای نوسازی و بهسازی سیستم تحریک مولدهای ۱۱ و ۱۲ نیروگاه شماره ۲ است.

مولدهای بخاری ۱۱ و ۱۲ نیروگاه شماره ۲ با بیش از ۶۰ سال کارکرد همچنان برای افزایش سطح پایداری دینامیکی و قابلیت اطمینان شبکه برق نقشی مهم دارد اما به خاطر قدمت این سیستم و همخوانی نداشتن با سیستم تحریک نو مولدهای نیروگاه ۳ پالایشگاه آبادان مشکلاتی ایجاد می‌شد که با بهینه‌سازی کردن برطرف می‌شوند.

افتتاح ایستگاه فرعی برق پالایشگاه آبادان

پروژه کلید خانه برق پالایشگاه آبادان در نخستین مرحله با احداث پنج ایستگاه به بهره‌برداری رسید.

مساحت هر ایستگاه یک هزار و ۵۰۰ مترمربع است و تجهیزاتی همچون ۲۰ دستگاه ترانسفورماتور، ۲۵۰ دستگاه انواع کلیدهای برق در سطوح ولتاژی متفاوت، ۱۰ سیستم هواساز و تهویه و ۱۸ کیلومتر از انواع کابل‌ها در آن به‌کاررفته است. نوسازی سیستم توزیع برق و کاهش هزینه‌های نگهداری و تعمیرات، افزایش پایداری شبکه تأمین برق، تولید فرآورده‌های نفتی بدون اختلال و افزایش قابلیت اطمینان شبکه برق از اهداف اجرای این پروژه است.

پروژه ایستگاه فرعی برق پالایشگاه آبادان در ۲ سال و با اعتباری افزون بر ۱۰۹ میلیارد ریال به بهره‌برداری رسید. این پروژه با هدف نوسازی کلید خانه قدیم پالایشگاه آبادان اجرا شد که پس از چند دهه فعالیت دچار فرسودگی شده بود و قرار است در کنار کلید خانه مرکزی این پالایشگاه به تولید برق بیشتر در این پالایشگاه کمک کند.